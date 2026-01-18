Stiže novi ledeni val i minusi: Temperature će pasti do -10°C

Hrvatska će u ponedjeljak zakoračiti u novi tjedan uz vrlo hladno vrijeme i niz upozorenja koje je izdao Državni hidrometeorološki zavod zbog izrazito niskih temperatura i jakog vjetra. U središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj očekuje se promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, a oblačnije će prijepodne biti i na sjevernom Jadranu. Sunčanije će pritom biti u Dalmaciji i istočnoj Hrvatskoj, iako u unutrašnjosti ujutro mjestimice može biti magle.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, ali će na istoku povremeno puhati umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Na Jadranu se očekuje umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu lokalno i s olujnim udarima, dok će prema otvorenom moru puhati istočnjak i jugo. Jutarnje temperature bit će vrlo niske, većinom između –9 i –4 °C, a na Jadranu od 3 do 8 stupnjeva. Najviša dnevna u unutrašnjosti neće prelaziti –3 do 1 °C, dok će u Istri i Dalmaciji dosezati između 8 i 13 °C.

Meteorologinja DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnak za HRT je istaknula kako će u prvom dijelu tjedna u unutrašnjosti prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje i maglovito. Kako kaže, jutra će biti vrlo hladna pa je na snazi upozorenje na hladni val koji može negativno utjecati na zdravlje, osobito kod osjetljivih skupina. Na Jadranu će, dodaje, biti pretežno sunčano i postupno hladnije, dok će u ponedjeljak bura biti jaka, ponegdje i olujna. Sredinom tjedna očekuje se i nešto više oblaka, ponajprije na južnom Jadranu, uz malu mogućnost kiše.

Izdan meteoalarm zbog niskih temperatura

DHMZ je za ponedjeljak izdao više meteoalarma. Narančasto upozorenje zbog hladnog vala aktivirano je za osječku regiju, gdje se očekuju minimalne temperature niže od –8 °C. Iz meteorološke službe upozoravaju da tako niske temperature mogu biti opasne za zdravlje, osobito za starije osobe, malu djecu, kronične bolesnike i beskućnike, te pozivaju građane da prate preporuke nadležnih službi.

Foto: DHMZ

Žuto upozorenje izdano je za zagrebačku, karlovačku i riječku regiju te za područje Kvarnera i Kvarnerića. Dok je u unutrašnjosti riječ o upozorenju zbog niskih temperatura, primorski krajevi nalaze se pod upozorenjem zbog jake, mjestimice i vrlo jake bure koja bi mogla dosezati udare od 65 do 110 kilometara na sat.

Početak tjedna tako će obilježiti stabilno, ali vrlo hladno vrijeme, uz upozorenja na oprez zbog niskih temperatura i snažnog vjetra. Bura bi trebala slabjeti prema sredini tjedna, no hladna jutra ostaju, dok će na Jadranu uz sunčane razdoblje sredinom tjedna biti i nešto više oblaka, ponajprije na jugu zemlje.