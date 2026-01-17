Obavijesti

STIŽE HLADNI VAL

Nedjelja donosi minuse i buru

Piše Ivan Jukić,
Senj: Jaka bura zatvorila za sav promet Jadransku magistralu (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Nedjelja u Hrvatskoj donosi vremenske ekstreme! Sunčano u Dalmaciji i Slavoniji, dok sjeverni Jadran i unutrašnjost očekuju oblake i maglu. Pripremite se na buru i hladne temperature

Nedjelja donosi raznolike vremenske prilike diljem Hrvatske. Na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok bi u gorskim predjelima ponegdje mogao pasti slab snijeg. Suprotno tome, u Dalmaciji i osobito Slavoniji prevladavat će sunčano.

Na kopnu mjestimice može biti i magle, a na otvorenom moru je moguća slaba kiša. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, a na jugu će okretati na istočnjak i jugo.

Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će od -6 do -1 °C, a na Jadranu između 5 i 10 °C. Danju će se u kopnenim područjima temperatura kretati od -2 do 3 °C, dok će na obali, u Istri i unutrašnjosti Dalmacije dosezati 9 do 14 °C, navodi DHMZ.

Slavonija, Baranja i Srijem

Prema prognostičarki Dunji Plačko-Vršnak, nedjelja će u istočnim krajevima biti djelomice pa i pretežno sunčana. Puhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutro će biti osjetno hladno, oko -5 °C, a dnevna temperatura do 2 °C.

Središnja Hrvatska

Bit će umjereno do pretežno oblačno, uz čestu maglu, koja se posebno na sjeveru može i dulje zadržati. Jutarnje temperature od -5 do -1 °C, a najviša dnevna do 2 °C.

Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran

U gorju magla i niski oblaci, uz slabu mogućnost snijega. Na Kvarneru djelomice sunčano, ali s jakom burom, pod Velebitom i olujnom. More umjereno valovito do valovito. Temperatura u gorju od -3 do 1 °C, na sjevernom Jadranu ujutro 5 do 8 °C, danju 7 do 11 °C.

Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije

Pretežno sunčano, s povremenom naoblakom prema otvorenom moru, gdje je mala vjerojatnost za kišu. Puhat će umjerena do jaka bura, na sjeveru i s olujnim udarima. Najviša temperatura od 11 do 15 °C, dok će u unutrašnjosti jutarnja biti oko 0 °C.

Jug Hrvatske

Uz obalu sunčano, dok će prema otvorenom moru biti više oblaka. Puhat će bura, istočnjak i jugo, a temperature će se kretati između 10 i 15 °C, uz jutarnju hladnoću u unutrašnjosti, oko 0 °C.

Prognoza za sljedeći tjedan

Početkom tjedna u unutrašnjosti će prevladavati umjereno do pretežno oblačno, ponegdje i maglovito vrijeme. Očekuju se vrlo hladna jutra, a DHMZ najavljuje i upozorenje na hladni val koji može utjecati na zdravlje.

Na Jadranu će biti pretežno sunčano, ali postupno hladnije. U srijedu više oblaka, uz malu vjerojatnost kiše na jugu i otvorenom moru. Bura će u ponedjeljak biti jaka i olujna, a zatim će polako slabjeti.

