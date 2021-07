Nakon gotovo deset dana promjenjivog vremena, stiže nam novi toplinski val. Već danas temperature na nekim mjestima, primjerice u dolini Neretve, idu i do 35 stupnjeva. No prave vrućine u cijeloj zemlji tek slijede u danima pred nama.

Vikend i početak idućeg tjedna bit će u znaku pravog ljetnog vremena – uz čestu vrućinu i podosta sunčanih sati. Štoviše, pred nama je još jedan ovogodišnji toplinski val, a osim visoke temperature, nekima će neugodu barem do sredine novoga tjedna stvarati i južina. Pritom će već s utorkom rasti vjerojatnost za lokalne pljuskove, pogotovo na zapadu unutrašnjosti i na dijelu sjevernog Jadrana, a jugo će duž većeg dijela obale postupno slabjeti. Naime, posvuda razmjerno vjetrovito bit će u nedjelju i ponedjeljak, zbog čega će i noći na Jadranu često biti vrlo tople te mnogima neugodne za spavanje. No, u subotu još većinom slab vjetar te mirno ili tek malo valovito more, prognoza je koju je za HRT pripremila Tanja Renko iz DHMZ-a.

Dodala je kako će velikim vrućinama odolijevati samo gorski krajevi te da će osim iznadprosječne topline nekima smetati i južina te sparina.

Prognoza za danas

Danas će do kraja dana u cijeloj zemlji biti pretežno sunčano. Vjetar Vjetar slab, uglavnom jugoistočni. Vruće će do kraja dana biti i središnjoj Hrvatskoj, uz također obilje sunčanih sati te uglavnom slab vjetar južnih smjerova. Prolazno će biti male i umjerene naoblake.

Prevladavajuće sunčano vrijeme i u gorju i na sjevernom Jadranu. Kako će noć biti uglavnom bez vjetra, po svježim je gorskim kotlinama moguća magla. Duž obale i na otocima slab vjetar s mora, a navečer će duž zapadne obale Istre zapuhati jugo. Najviša dnevna temperatura zraka u Gorskom kotaru i Lici između 26 i 30 °C, a na sjevernom Jadranu i do 32 °C.

U Dalmaciji se nastavlja pravo ljetno vrijeme – obilje sunca i temperatura zraka primjerena dobu godine. Nakon mjestimičnog burina, danju slab vjetar s mora. Osim ponegdje u unutrašnjosti do kraja dana će biti vruće.

I na krajnjem jugu Hrvatske idealni uvjeti za sve ljetne aktivnosti, no uz oprez pri izlaganju suncu koje treba izbjegavati do 17 sati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 °C, koliko će biti ponegdje u dolini Neretve.

Upozorenja na toplinske valove

Idući će dani biti još topliji, a od ponedjeljka su izdana i upozorenja za toplinske valove.

U idućim danima pravi toplinski val

Osim dnevnih vrućina koje će biti sve izraženije od nedjelje, na Jadranu će posebno porasti noćna i jutarnja temperatura jer će zapuhati jugo. Početkom novog tjedna u mnogim se mjestima temperatura noću neće spuštati ispod 25 °C. Bit će barem djelomice sunčano te razmjerno vjetrovito sve do utorka, kada će se povećati vjerojatnost za neverine, posebice na sjeveru.

I na kopnu pokoji pljusak, većinom poslijepodne, i to češće u utorak na zapadu. Puhat će slab i umjeren, u gorju povremeno i jak jugozapadnjak, a s pritjecanjem sve toplijeg zraka pred nama je još jedan toplinski val.

Bit će neugodno vruće, probleme će stvarati i jugo

I RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić za dane pred nama najavljuje neugodne vrućine.

Kreće nam izražena vrućina, a porast će od nedjelje i noćna temperatura pa će mnogi teško spavati. Bit će to vrijeme po južini pa neće biti posve stabilno. Tako uz povremeni višak oblaka može biti kojeg kraćeg popodnevnog pljuska, uglavnom u zapadnim područjima, a najčešće u utorak.

Sve neugodnije od nedjelje i na Jadranu, ne samo zbog visokih temperatura, već i zbog umjerenog i jakog na udare u nedjelju i ponedjeljak moguće i olujnog juga. Malo mirnije od utorka. Mala mogućnost za kraći pljusak, gotovo svakodnevno, postoji na sjevernom dijelu, osobito u utorak kad može biti i neverina. Temperature iznad prosjeka, a iako će se na južini činiti malo manje vruće, problem će predstavljati vrlo tople i tropske noći, kada se temperatura ponegdje neće spuštati ispod 25 °C.