Nakon nešto ugodnijeg vikenda, danas temperature opet idu gore i u prvoj polovici tjedna očekuje nas novi toplinski val. Već danas temperature će ići do 35 stupnjeva, u utorak se temperature neće spuštati, a u većini zemlje narast će i do 37 stupnjeva.

U Hrvatsku, kao i prošli tjedan, dolazi vrući afrički zrak, što znači da neće biti baš ni vjetra, a ovako visoke temperature trajat će do srijede. More će biti vrlo ugodno za kupanje, čak i do 27 stupnjeva.

Obavezno se pridržavajte uobičajenih liječničkih savjeta za vrijeme velikih vrućina, a vrhunac toplotnog vala bit će u utorak. Nemojte izlaziti van ako baš ne morate, a naročito izbjegavajte izlaske do 17 sati.

U drugoj polovici tjedna dolazi do veće promjene vremena. U četvrtak i petak dolazi zahlađenje, a bit će pljuskova i grmljavine, najavljuje prognostičar Nove TV, Darijo Brzoja. Nakon petka trebalo bi biti i manje vruće.