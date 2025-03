Stiže obilna kiše, rast će i vodostaji. Izdano upozorenje

Kiša i dalje pada u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Nakon nekoliko kišnih dana, nastavlja se oborinska epizoda uz dotok vlažnog zraka u sklopu ciklone koja se od južne Italije vrlo sporo premještala u Jadransko more. Prizemna ciklona će se tijekom petka i subote postupno popuniti, no na vremensku situaciju će utjecati visinski ciklonalni vrtlog koji zahvaća Jadransko more, Balkanski i južni dio Apeninskog poluotoka i u sklopu kojeg će nam nastaviti pritjecati zrak bogat vlagom.

Do nedjelje (30. ožujka 2025.) se očekuje obilna kiša, osobito na području Dinarida.

Foto: ECMWF

Sljedećih dana izgledan porast vodostaja srednje i donje Save, njezinih pritoka te Neretve

Nestabilno vrijeme s dugotrajnim oborinama na području Hrvatske te Bosne i Hercegovine traje već neko vrijeme čime je površina tla već visoko zasićena vodom. Navedeno je zabilježeno EUMETSAT-ovim satelitom i prikazano sljedećom kartom koja prikazuje iznimno visoko stanje vlažnosti tla od 26. ožujka 2025.:

Foto: DHMZ

Visoka vlažnost površinskog sloja tla uzrokuje da sva količina oborine koja pada na takvo zasićeno tlo direktno otječe u vodotok i doprinosi povećanju protjecanja, odnosno vodostaja nizvodno.

Obzirom na prognoziran nastavak kišnog razdoblja na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine tijekom sljedećih nekoliko dana, ostvarene oborine bi mogle uzrokovati značajno podizanje vodostaja svih pritoka rijeke Save, a naročito njenih desnih pritoka - Una, Kupa, Dobra, Mrežnica, Korana, Bosna, Vrbas, itd. Uslijed povećanih dotoka sa svih pritoka doći će i do povećanog dotoka rijeke Save u njenom srednjem i donjem dijelu toka u Hrvatskoj.

Hidrološke postaje na navedenim rijekama bi mogle doseći značajne stupnjeve obrane od poplava što će prvenstveno ovisiti o ostvarenoj oborini na pojedinim slivovima.

Napominjemo da je pozornost potrebno usmjeriti na Kupu s pritocima, donji dio toka Une, te srednji i donji dio toka Save jer će se prema sadašnjim prognozama nastavak oborine dogoditi na njihovim slivnim područjima.

Iako rijeka Neretva utječe u Jadran u Hrvatskoj, većina njenog sliva se nalazi u Bosni i Hercegovini. Njihova nadležna Agencija za vodno područje Jadranskog mora jučer je izdala upozorenje o mogućim poplavama za donji dio sliva Neretve s očekivanim vrhom vodnog vala 29/30. ožujka 2025. što posljedično znači da je moguć je porast vodostaja i na hrvatskom dijelu Neretve.

Od utorka 1. travnja 2025. slijedi stabilnije vrijeme s manje ili nimalo oborina, te smirivanje i opadanje vodostaja u gornjim dijelovima slivova.

Naše prognoze i upozorenja se redovito osvježavaju te preporučamo da ih redovito pratite te se pridržavate uputa i preporuka nadležnih žurnih službi.