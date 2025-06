Stiže osvježenje od vrućina: Bit će grmljavinskih nevremena

U ponedjeljak će biti djelomice sunčano. Oblačnije na zapadu, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, osobito uz granicu sa Slovenijom, a poslijepodne i drugdje. Lokalno je moguće i nevrijeme. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, dok će u Dalmaciji bura zapuhati tek navečer. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, u Dalmaciji do 34 °C.

DHMZ je objavio kako će u utorak biti ujutro promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom većinom na Jadranu i predjelima uz njega. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj moguće je nevrijeme. Smirivanje i djelomično razvedravanje najprije na sjeveru unutrašnjosti, sredinom dana na sjeveru Jadrana, a prema večeri i na krajnjem jugu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar krajem dana u slabljenju. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna, dok će prema jugu slab do umjeren jugoistočnjak popodne okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 18 i 23 °C. Najviša dnevna od 25 do 30 °C, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.

DHMZ je za ponedjeljak izdao žuto upozorenje za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju zbog grmljavinskih nevremena. Žuto upozorenje zbog jakog vjetra izdali su za riječku i splitsku regiju te za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Velebitski kanal.

