Stiže pet autobusa Hrvata iz Austrije, mnogi ne mogu kući

Točno 111 Hrvata vratilo se večeras iz Austrije pokrajine Tirol u Hrvatsku. Na granični prijelaz Bregana stigli su u konvoju od šest autobusa i četiri automobila.

Pošto je Tirol uveo stroge mjere ograničenja kretanja, za njihov je povratak Hrvatska trebala odobrenja Austrije. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zahvalilo im je na njima u svom priopćenju te su dodali da će raditi i dalje na povratku Hrvata iz zemalja u kojima su zapeli tijekom izbijanja epidemije koronavirusa.

Inače, Hrvati su na dug put krenuli oko 9 sati iz St. Antona. Morali su jednom presjesti u domaće autobuse. Svi putnici su na granici epidemiološki pregledani i određena im je samoizolacija.

Prvi pregledani autobus stigao je oko 22 sata na parkiralište kraj istočnog ulaza na Zagrebački velesajam.

- Koliko znam, tri cure moraju do Splita i kombi do ondje ih košta oko 3300 kuna. Jednog putnika taksi do Osijeka košta 1500 kuna. Nemaju drugih opcija - požalio se jedan od putnika i dodao kako su im mogli organizirati autobuse po regijama. Ovako ljudi bez puno novca neće imati gdje otići.

Posljednji autobus trebao bi proći pregled oko 23 sata na Bregani te bi do Velesajma stigao oko ponoći.