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ZNANSTVENI SAVJET

Stiže tim za potporu Vladi u sanaciji otpada u Gospiću: Evo tko će sve biti u njemu

Piše HINA,
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Stiže tim za potporu Vladi u sanaciji otpada u Gospiću: Evo tko će sve biti u njemu
Zagreb: 202. sjednica Vlade RH | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Vlada je osnovala Znanstveni savjet koji će pružati stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a predvodit će ga rektor Sveučilišta u Zagrebu, Stjepan Lakušić.

Vlada je na sjednici u ponedjeljak donijela odluku o osnivanju Znanstvenog savjeta za stručnu potporu Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, predsjednik mu je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić. 

Savjet će razmatrati zdravstvene, okolišne, tehnološke i druge stručne aspekte sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću te Vladi davati savjete i stručnu potporu vezanu uz rješavanje te problematike. 

"Na lokaciji u Gospiću utvrđeno je nezakonito odlaganje većih količina otpada različitog sastava, uključujući otpad koji može sadržavati opasne tvari. S obzirom na mogući utjecaj na zdravlje ljudi, vode, tlo, zrak i druge sastavnice okoliša, sanacija lokacije zahtijeva cjelovit, multidisciplinaran i znanstveno utemeljen pristup", pojašnjava se u odluci Vlade.

U radu Savjeta će sudjelovati istaknuti znanstvenici i stručnjaci iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva i gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije. 

Multidisciplinarnim Znanstvenim savjetom, koji je uoči sjednice Vlade s premijerom Andrejom Plenkovićem održao prvu konstituirajuću sjednicu, predsjedat će rektor Sveučilišta u Zagrebu, Stjepan Lakušić, dok je za njegova zamjenika imenovan ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. 

U Savjetu je i pet članova - Ante Jukić kao predstavnik Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije,  Dražen Vouk s Građevinskog fakulteta, Jelena Parlov s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Ivica Kisić kao predstavnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Iskra Aleksandra Nola s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”.

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 jednice saziva i njima predsjeda predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Sjednice Znanstvenog savjeta može sazvati i predsjednik Vlade Republike Hrvatske te na toj sjednici mogu sudjelovati članovi Vlade, predstavnici nadležnih državnih tijela i drugih institucija te drugi znanstvenici i stručnjaci, a tom sjednicom predsjeda predsjednik Vlade. 

Znanstveni savjet sastaje se prema potrebi, a administrativne i tehničke poslove za potrebe Znanstvenog savjeta obavlja Ured predsjednika Vlade, čiji predstavnik sudjeluje u radu Znanstvenog savjeta kad Znanstveni savjet zasjeda bez članova Vlade. 

Zadaća Savjeta bit će razmatranje zdravstvenih, okolišnih, tehnoloških i drugih stručnih aspekata sanacije te davanje Vladi znanstveno utemeljenih mišljenja, savjeta i stručne potpore. Savjet će osobito razmatrati dostupne podatke i rezultate ispitivanja koji se odnose na sastav i svojstva otpada, mogući utjecaj onečišćenja na zdravlje ljudi i okoliš.

"Multidisciplinarni sastav Znanstvenog savjeta omogućit će da se svi važni aspekti sanacije sagledaju povezano i s različitih stručnih stajališta. Time će se pridonijeti kvaliteti i pouzdanosti odluka koje se donose tijekom pripreme i provedbe sanacije, pravodobnom prepoznavanju mogućih rizika te transparentnom i znanstveno utemeljenom informiranju javnosti", poručuju iz Banskih dvora. 

Podsjećaju i na odluku donesenu prošloga tjedna o uklanjanju i zbrinjavanju bezopasnog otpada uskladištenog u velikim vrećama te napominju kako u sljedećoj fazi predstoji sanacija rasutog i zakopanog nezakonito odloženog otpada, a što "zahtijeva daljnje stručno razmatranje i odgovarajuću pripremu provedbenih rješenja".

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