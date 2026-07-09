Stiže ugodnije vrijeme, ali ne zadugo: Evo gdje danas prijete pljuskovi, za vikend promjena

Nakon prolaska hladne fronte, Hrvatsku u četvrtak očekuje ugodnije vrijeme uz nešto niže temperature i više sunčanih razdoblja. Ipak, meteorolozi upozoravaju da poslijepodne ponegdje može biti kratkotrajnih pljuskova, ponajprije u središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru te dijelu sjevernog Jadrana. Vlažniji i osjetno svježiji zrak stigao je nad kopneni dio zemlje, a jačanjem anticiklone tijekom dana ponovno će se smanjivati količina vlage u atmosferi.

Na istoku Hrvatske prevladavat će sunčano vrijeme uz povremeno umjerenu naoblaku. Poslijepodne postoji manja mogućnost za poneki pljusak ili kratkotrajnu kišu. Puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar, a dnevna temperatura kretat će se oko 27 i 28 stupnjeva, dok će jutarnja biti između 14 i 17.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se pretežno sunčano vrijeme, ali uz jači razvoj oblaka tijekom poslijepodneva lokalno je moguć poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 29 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Na području Gorske Hrvatske i unutrašnjosti Istre također postoji manja vjerojatnost za kratkotrajnu kišu, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano vrijeme. U noći i ujutro podno Velebita puhat će jaka, mjestimice i olujna bura, koja će tijekom dana oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak. Temperature će se u Lici i Gorskom kotaru kretati od 24 do 28 stupnjeva, a na sjevernom Jadranu između 29 i 32.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. U Zagori će povremeno biti više oblaka, no bez značajnijih oborina. Puhat će bura, koja će prema kraju dana mjestimice biti jaka, dok će tijekom dana zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 33 stupnja.

Foto: DHMZ

Na krajnjem jugu zemlje očekuje se obilje sunca uz vruće vrijeme. Sjeverozapadni vjetar ponegdje će biti pojačan, zbog čega će more biti umjereno valovito, a temperatura će se također penjati do 33 stupnja.

Prema prognozama, do kraja tjedna na kopnu će se zadržati toplo i uglavnom sunčano vrijeme. Tijekom vikenda povećava se mogućnost za lokalne popodnevne pljuskove, dok će ih ponegdje biti i na Jadranu. Na moru će puhati jugozapadnjak, a u nedjelju se mjestimice ponovno očekuje bura. Unatoč tome, vrućine neće popustiti.