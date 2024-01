Stiže velika promjena vremena: Crveni alarm zbog olujne bure, diljem zemlje past će snijeg

U unutrašnjosti će u ponedjeljak biti oblačno, povremeno uz malo snijega. Na Jadranu pak umjereno i pretežno oblačno, a na jugu Dalmacije mjestimično bi mogla pasti kiša. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim pa je i duž obale moguć snijeg nošen vjetrom, glasi prognoza vremena DHMZ-a.

Foto: Screenshot/DHMZ

Temperatura zraka na kopnu kretat će se od -5 do 0, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 2 do 8, a u Dalmaciji uglavnom od 6 do 12 °C.

Zbog jake, mjestimično i olujne bure, za Riječku regiju i Kvarner upaljen je crveni meteoalarm koji upućuje na izuzetno opasno vrijeme. Zapadna obala Istre i Sjeverna Dalmacija su pod narančastim meteoalarmom, za Osječku i Dubrovačku regiju nema upozorenja, a za ostatak zemlje upaljen je žuti meteoalarm.

Foto: Screenshot/DHMZ

U nastavku vam donosimo detaljniju, HRT-ovu, prognozu za ponedjeljak i nadolazeće dane.

U gorju i Slavoniji snijeg, podno Velebita bura s orkanskim udarima

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu padati snijeg te će se stvarati snježni pokrivač. Temperatura zraka kretat će se većinom od -3 do 0 °C i puhat će umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Podjednako hladno bit će i u oblačnoj središnjoj Hrvatskoj. Povremeno će biti i slabog snijega, pogotovo u istočnijim područjima gdje bi se mogao stvoriti tanji snježni pokrivač. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na udare mjestimice jak.

U gorskim predjelima povremenog snijega bit će najviše na području Velike i Male Kapele. Na sjevernom Jadranu bit će umjereno do pretežno oblačno uz lokalno malo kiše, a podno Velebita i pahulje snijega nošene jakom i olujnom burom s orkanskim udarima. Vjetrovito će biti i u gorju pri temperaturi od -5 do -1 °C, dok će na moru biti većinom od 3 do 8 °C, no zbog bure će se doimati hladnije.

U Dalmaciji će oblaka biti podjednako kao na sjevernom Jadranu, a slabe mjestimične oborine moguće su uglavnom u njezinoj unutrašnjosti. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, uz koju će more biti umjereno valovito i valovito, na otvorenom i jače valovito. Temperatura zraka većinom od 5 do 10 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije ujutro niža.

Na pretežno oblačnom jugu Hrvatske mjestimice će pasti kiša te će puhati umjeren i jak istočnjak i bura. Bit će hladnije nego u nedjelju, a temperatura zraka kretat će se uglavnom između 7 i 12 °C.

Temperature će se u četvrtak spuštati i do -10

- U utorak u unutrašnjosti većinom oblačno, slab će snijeg prestati, najprije na sjeverozapadu, a u srijedu smanjenje naoblake. U četvrtak većinom sunčano, ujutro uz moguću maglu. Sjeveroistočni vjetar postupno će oslabjeti i bit će hladnije, pogotovo ujutro. U četvrtak se temperatura može spuštati i do -10 °C.



- Na Jadranu u nastavku tjedna sunčanije, uz postupno slabljenje jake i olujne bure. No, u utorak će podno Velebita još biti orkanskih udara i problema u prometu, a zatim prometni uvjeti u poboljšanju. Bit će još hladnije, osobito u utorak, ujutro ponegdje uz temperaturne minuse- prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.