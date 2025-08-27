Stiže velika promjena vremena, na snazi alarm za cijelu zemlju: Evo kada i gdje će biti najgore!

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), četvrtak, 28. kolovoza 2025., donosi pretežno sunčano vrijeme uz vrlo tople i vruće uvjete. Najviše dnevne temperature kretat će se između 28 i 33 °C, dok će jutarnje vrijednosti biti od 13 do 18 °C u unutrašnjosti te od 20 do 24 °C na Jadranu, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Foto: DHMZ

Iako će veći dio zemlje uživati u stabilnom vremenu, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se povremeno više oblaka. U Istri je lokalno moguća slabija kiša, a krajem dana na tom području te u Gorskom kotaru mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vjetar će ponegdje biti umjeren jugozapadni i južni, u gorju i s jakim udarima. Na Jadranu će jugo jačati te poslijepodne dosezati jako, a mjestimice i olujno. No, pravi zaokret stiže u petak zbog čega je na snazi meteoalarm za cijelu Hrvatsku.

Foto: DHMZ

Sa zapada se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a potom i drugdje. Moguća su grmljavinska nevremena, osobito uz obalu. Subota će proteći u znaku nestabilnog vremena, uz povremenu kišu i lokalno izraženije pljuskove. U nedjelju će biti sunčanije, posebno na Jadranu, dok se u unutrašnjosti ne isključuju kratkotrajni pljuskovi.

Foto: DHMZ

U petak će u Gorskoj Hrvatskoj puhati umjeren, na udare jak južni i jugozapadni vjetar, poslijepodne u sjevernim predjelima naglo će zapuhati jak i olujan sjeverozapadni. Zatim vjetar većinom slab. Na Jadranu će u petak puhati jako i olujno jugo, uz nestabilnosti prolazno sjeverozapadni vjetar. U subotu će jugo slabjeti i mjestimice okretati na jugozapadni te sjeverozapadni vjetar kojeg će biti i tijekom nedjelje. Za vikend danju manje toplo nego u petak, osobito na kopnu.