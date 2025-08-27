Obavijesti

News

Komentari 2
NEVRIJEME STIŽE SA ZAPADA

Stiže velika promjena vremena, na snazi alarm za cijelu zemlju: Evo kada i gdje će biti najgore!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Stiže velika promjena vremena, na snazi alarm za cijelu zemlju: Evo kada i gdje će biti najgore!
2
Kišovito vrijeme u Zagrebu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Sa zapada se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a potom i drugdje

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), četvrtak, 28. kolovoza 2025., donosi pretežno sunčano vrijeme uz vrlo tople i vruće uvjete. Najviše dnevne temperature kretat će se između 28 i 33 °C, dok će jutarnje vrijednosti biti od 13 do 18 °C u unutrašnjosti te od 20 do 24 °C na Jadranu, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Foto: DHMZ

Iako će veći dio zemlje uživati u stabilnom vremenu, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se povremeno više oblaka. U Istri je lokalno moguća slabija kiša, a krajem dana na tom području te u Gorskom kotaru mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vjetar će ponegdje biti umjeren jugozapadni i južni, u gorju i s jakim udarima. Na Jadranu će jugo jačati te poslijepodne dosezati jako, a mjestimice i olujno. No, pravi zaokret stiže u petak zbog čega je na snazi meteoalarm za cijelu Hrvatsku.

Foto: DHMZ

Sa zapada se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a potom i drugdje. Moguća su grmljavinska nevremena, osobito uz obalu. Subota će proteći u znaku nestabilnog vremena, uz povremenu kišu i lokalno izraženije pljuskove. U nedjelju će biti sunčanije, posebno na Jadranu, dok se u unutrašnjosti ne isključuju kratkotrajni pljuskovi.

Foto: DHMZ

U petak će u Gorskoj Hrvatskoj puhati umjeren, na udare jak južni i jugozapadni vjetar, poslijepodne u sjevernim predjelima naglo će zapuhati jak i olujan sjeverozapadni. Zatim vjetar većinom slab. Na Jadranu će u petak puhati jako i olujno jugo, uz nestabilnosti prolazno sjeverozapadni vjetar. U subotu će jugo slabjeti i mjestimice okretati na jugozapadni te sjeverozapadni vjetar kojeg će biti i tijekom nedjelje. Za vikend danju manje toplo nego u petak, osobito na kopnu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj
O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula
Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik
VJEŠTAČILI SU ZGRADU

Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik

Perkovićev odvjetnik Marko Višić za 24sata kaže da je riječ o privatnim vještačenjima, zbog kojih se ne zabrinjavaju.
Gendu prozvali da laže o ratnom putu: 'Rata nije vidio'. Genda odgovorio: 'Zli ljudi prozivaju...'
VOĐA PROSVJEDNIKA U BENKOVCU

Gendu prozvali da laže o ratnom putu: 'Rata nije vidio'. Genda odgovorio: 'Zli ljudi prozivaju...'

Zoran Marijanović, bivši pripadnik riječke Specijalne jedinice policije PU Primorsko-goranske "Ajkula", javno je prozvao Nediljka Gendu. Nazvao ga je i dezerterom. Genda se odgovorio na optužbe...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025