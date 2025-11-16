Obavijesti

OGLASILA SE I CIVILNA ZAŠTITA

Stiže velika promjena vremena: Najavili su grmljavinu i snijeg, na snazi su brojna upozorenja!

Stiže velika promjena vremena: Najavili su grmljavinu i snijeg, na snazi su brojna upozorenja!
DHMZ je za ponedjeljak izdao narančasto upozorenje na vjetar te mjestimice obilnu kišu. Intenzivna obilna oborina može prouzročiti pojave urbanih i bujičnih poplava, upozorava Ravnateljstvo civilne zaštite...

Pred Hrvatskom je velika promjena vremena. Temperature će drastično pasti, ponegdje i po 15-ak stupnjeva, stiže nam prvo obilna kiša, a onda je najavljen i snijeg...

- Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. Na Jadranu kiša mjestimice može biti obilna, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj kiša se očekuje tek u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadni vjetar, a navečer će naglo okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak. Na moru jako i olujno jugo sa sjevera u okretanju na slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna između 15 i 20 °C. Prema večeri pad temperature, a u noći u gorju ponegdje i snijeg - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 17. studenog.

Za cijelu Hrvatsku na snazi su upozorenja. Splitska i riječka regija su pod narančastim upozorenjem, koje označava da je vrijeme opasno. Za riječku regiju na snazi je upozorenje zbog vjetra, obilnih oborina i grmljavinskih nevremena, za splitsku zbog vjetra i grmljavinskih nevremena.

Dubrovačka regija pod žutim je upozorenjem zbog vjetra i grmljavinskih nevremena, kao i kninska. Za gospićku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra i oborina.

Zagrebačka, osječka i karlovačka regija su pod žutim upozorenjem zbog vjetra.

Za područje cijele obalne Hrvatske na snazi je žuto upozorenje zbog udara vjetra.

Zbog nagle promjene vremena oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite.

- Prognostičari DHMZ-a izdali su za sutra, 17.. studenoga narančasto upozorenje na vjetar te mjestimice obilnu kišu. Intenzivna obilna oborina može prouzročiti pojave urbanih i bujičnih poplava. Redovito pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme reagirali i zaštitili sebe i svoju imovinu - poručuju iz Ravnateljstva.

Nastavak tjedna

- Na kopnu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom te osjetno svježije. U utorak u početku mjestimice malo kiše, a u najvišem gorju i malo snijega, a kiše ponovo u gorju može biti i u četvrtak. U utorak će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu u utorak i četvrtak promjenljivo mjestimice s kišom i pljuskovima, a u srijedu djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će jaka i olujna bura koja će u srijedu oslabjeti, a u četvrtak umjereno jugo - stoji u prognozi DHMZ-a za tjedan pred nama.

U utorak je riječka regija pod narančastim upozorenjem zbog udara vjetra. Splitska je pod žutim meteoalarmom zbog vjetra, a dubrovačka regija zbog oborina.

Opet je u utorak, kao u ponedjeljak, cijela obalna Hrvatska pod upozorenjima zbog udara vjetra.

Snijeg su najavili i s Istrameta...

- U noći na utorak naglo će zapuhati jaka bura s olujnim udarima i oštrim padom temperature zraka. Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a snijeg će obilniji biti u Gorskom kotaru gdje je izgledno i stvaranje značajnijeg pokrivača. Ne krećite na put u utorak bez zimske opreme! Temperature zraka oštro će se sniziti na prave zimske vrijednosti, a osjećaju hladnog vremena doprinositi će bura. Prije nove promjene koja vjerojatno stiže krajem tjedna, očekuje nas izraženiji jutarnji mraz u unutrašnjosti Istre - stoji u njihovoj prognozi...

