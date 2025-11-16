Obavijesti

Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!

Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a obilniji snijeg past će u Gorskom kotaru i značajnija količina zadržat će se na tlu

Još danas bit će iznadprosječno toplo i djelomice sunčano. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s mjestimice kišom. Puhat će umjeren, u gorju jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu se očekuje olujno jugo i južni vjetar, a najviša temperatura bit će između 16 i 21 °C.

Već u ponedjeljak očekuje se oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Osobito na Jadranu očekuje se obilna kiša, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. U istočnoj Hrvatskoj kiša se očekuje tek u drugom dijelu dana. Na moru će biti jako i olujno jugo sa sjevera, a onda će se okrenuti na slabiji jugozapadnjak. Jutarnja temperatura bit će između 10 i 15 °C, a najviša od 15 do 20 °C. 

Prema večeri, temperature će pasti, a u gorju se očekuje snijeg. U noći na utorak će zapuhati jaka bura s olujnim udarima. Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a obilniji snijeg past će u Gorskom kotaru i značajnija količina zadržat će se na tlu, piše IstraMet.

Iako će temperature svakako biti prave zimske, osjećaju hladnijeg vremena doprinijet će i bura. S obzirom na to da će se velik broj ljudi vraćati u utorak s produženog vikenda, ne krećite na put bez zimske opreme!

Podsjećamo, prema zakonu, od subote 15. studenog zimska oprema je obavezna za sve vozače. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

