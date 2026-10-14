Primao plaću, a nije radio. Za dan u Ćacilendu imao 500 eura! 'Plaćali su nas da tučemo ljude'

Svjedočio je kupovini glasova, organiziranju i plaćanju batinaša da izazivaju incidente, bio je danima u "Ćacilendu" , bizarnom šatorskom naselju koje je Aleksandar Vučić instalirao kao branu u centru Beograda... Tu je bio i 15. ožujka 2025., tijekom najvećeg prosvjeda ikad održanog u Srbiji. A sad je Momčilo Marjanović, 54-godišnjak koji je više od deset godina bio aktivist SNS-a Aleksandra Vučića, o svemu odlučio progovoriti u razgovoru za BIRN.

- Moja je uloga bila voditi skupinu momaka na najrizičnija i najkritičnija mjesta, poput Ćacilenda, na svim skupovima na kojima su s druge strane bili studenti ili oporba. Mi smo bili u samom središtu događanja. Uvijek sam bio s tim momcima u prvim redovima, gdje god su se održavali skupovi. Naš je zadatak bio da, u krajnjoj nuždi, naravno, upotrijebimo silu, premda se to često događalo i bez krajnje nužde - kazao je u startu Marjanović.

Kaže kako je tih dana vidio najmanje stotinjak ljudi s oružjem u Pionirskom parku, gdje se nalazio Ćacilend...

- Dok sam šetao Ćacilendom, vidio sam mnogo ljudi s revolverima koje, usput rečeno, nisu ni skrivali. Nosili su ih straga za pojasom ili s prednje strane. Dugih cijevi nije bilo, ali revolvere je nosio velik broj ljudi. Sigurno stotinjak - kaže Marjanović...

Jedan od njegovih zadataka bio je i pritisak na takozvane "sigurne birače“ kako bi izašli na izbore. Taj je posao obavljao zajedno s momcima koje je okupljao, a za njega su bili odlično plaćeni... I on i oni.

- Obično je bilo 100 eura, a sad čujem da daju i mnogo više, čujem da daju 400, 500 eura za glas - kazao je.

Opisao je detaljno mehanizme organiziranja batinaša pod kontrolom SNS-a. Kaže da je uputstva, kao i novac u kešu, primao direktno od Nenada Barca, direktora firme JKP Novosadska Toplana. Kaže i kako je plaću primao i od novosadskog komunalnog poduzeća Lisje, za koje je godinama radio, iako se nikada nije ni pojavio na poslu. Tako je, pored isplata u gotovini, nagrađivan za svoj doprinos SNS-u...

- To su fantomska radna mjesta. Ali nisam ja jedini. Oni kažu da će tvoje usluge plaćati kroz to što ćeš primati plaću. Tako da nikad nisam otišao na posao, naravno, plaću sam primao redovno - kaže Marjanović i dodaje kako su mu počeli prijetiti kad je počeo odbijati zadatke.

Nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu i početka protesta, kaže kako su mu slali naredbe koji su podrazumijevali sve više nasilja.

- Rečeno nam je da branimo Ćacilend ako netko probije ogradu. Nije bilo potrebe detaljno objašnjavati. Znalo se što treba raditi. Ako dođe do sukoba, da ne biramo sredstva, imamo sve što nam treba. Da idemo do kraja, bez milosti - kazao je.

Za dan boravka u Ćacilendu primao je čak 500 eura dnevno. A ljudi koje je vodio imali su dnevnicu od 200 eura... Njegova grupa imala je palice, fantomke, sprejeve...

- Bilo je momaka koji su koristili psihoaktivne supstance, konzumirali alkohol, ali su radili posao za koji su boli plaćeni. Da zastrašuju i ucjenjuju, da tuku sve redom i ostalo - kaže Marjanović i dodaje kako je tijekom boravka u Ćacilendu osjećao strah zbog velikog broja naoružanih ljudi.

Kaže kako ih je policija štitila i bila u koordinaciji s osobama iz Ćacilenda.

Dodaje kako je bio na skupovima u kojima su se osobe koje je angažirao SNS ubacivale među studente da ozazovu nasilne incidente.

Iznio je teško optužbe na račun Nenada Barca, direktora Novosadske Toplane i člana SNS-a. Kaže kako mu je on direktno davao upute i isplaćivao novac. Novac je, tvrdi, preuzimao u Barčevu uredu u zgradi Novosadske Toplane, a u situacijama kad direktor nije bio prisutan, gotovina ga je čekala kod njegove tajnice.

Procjenjuje da je od pada nadstrešnice u Novom Sadu iz tog javnog poduzeća osobno preuzeo između 350.000 i 400.000 eura.

Marjanović kaže da su njegovi problemi sa strankom počeli kada je pomogao dvojici studenata koji su tijekom dana ušli u Ćacilend. Zbog toga je, tvrdi, dobio žestoka upozorenja. U ožujku je odbio ići u Kulu uoči lokalnih izbora, pa su se odnosi sa strankom dodatno pogoršali. Kad je odlučio prekinuti svaku suradnju, jer je razmislio o budućnosti svoje kćeri, počele su prijetnje.

Za njih optužuje bivšeg MMA borca i aktivista SNS-a Bojana Mihajlovića te njegova suradnika Vladimira Zukića.

Prema Marjanovićevim riječima, Mihajlović je tvrdio da mu duguje 55.000 eura, dok mu je Zukić prijetio da će ozlijediti njegovo dijete "čekićem u kičmu"

- Gledam iza sebe neki period gdje sam uživao u povlasticama, poput toga što nisam dolazio na posao. Financijski dio je bio jako povoljan. Nikad nisam čekao u uredu kod doktora, kao ni moji prijatelji. Ne hvalim se ovim. Nadam se da će doći do promjena pa da toga više neće biti - kaže za BIRN.