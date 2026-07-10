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OD UTORKA

Stižu nove cijene goriva. Dosta poskupljuje, a evo i za koliko

Piše 24sata,
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Stižu nove cijene goriva. Dosta poskupljuje, a evo i za koliko
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Kaštela: Gužve na benzinskim postajama zbog povećanja cijena goriva | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Vlada bi službene cijene goriva trebala objaviti nakon telefonske sjednice u ponedjeljak

U Hrvatskoj bi gorivo od utorka, 14. srpnja, trebalo poskupjeti, piše RTL Danas. Eurosuper 95 trebao bi poskupjeti za tri centa i stajati 1,57 eura po litri. Eurodizel bi trebao poskupjeti znatno više, za osam centi, pa bi nova cijena trebala iznositi 1,62 eura po litri.

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Za osam centi trebao bi poskupjeti i plavi dizel, koji bi od utorka trebao stajati 1,04 eura po litri. Poskupjet će i UNP. Cijena UNP-a za boce trebala bi iznositi 1,81 eura po kilogramu, što je dva centa više nego dosad. UNP za spremnike trebao bi poskupjeti također za dva centa, na 1,23 eura po kilogramu.

Treba naglasiti da se navedene cijene još mogu promijeniti. Vlada bi službene cijene goriva trebala objaviti nakon telefonske sjednice u ponedjeljak.

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