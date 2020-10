Stižu nove mjere: Ili ćemo svuda s maskom, ili se sve zatvara!

U Stožeru se razmatra upravo mjera ponovnog ograničavanja broja ljudi na okupljanjima, i na snagu bi mogla stupiti već idući tjedan. Riječ je o svadbama, pričestima i krizmama te sličnim prigodama.

<p>Još 457 novozaraženih korona virusom. Manje nego u četvrtak, ali i dalje ogroman broj onih koji su, nema sumnje, virus prenijeli na još nekog. I nema više dana da netko zbog korone ne umre - samo jučer troje preminulih, a svakog dana sve je veći i broj pacijenata u bolničkim krevetima, jučer njih 385, od kojih 27 na respiratoru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>- Nema više pojedinačnih žarišta, cijela je Hrvatska jedno veliko žarište! Ovo više nema nikakvog smisla, strategija pristupa mora biti hitno promijenjena - već je očajan epidemiolog dr. Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije. Bit će kasno, upozorava, kad zatrpamo bolnice i respiratore, požar treba gasiti sad. A “gasiti” treba, kaže, smanjenjem broja ljudi na okupljanjima. Žarišta su svadbe, karmine, klubovi, vjerska i rođendanska, zapravo sva okupljanja, sad u zatvorenim prostorima.</p><p>Kako neslužbeno doznajemo, u Stožeru se razmatra upravo mjera ponovnog ograničavanja broja ljudi na okupljanjima, i na snagu bi mogla stupiti već idući tjedan. Riječ je o svadbama, pričestima i krizmama te sličnim prigodama.</p><p>- Nema druge. Ljudi se neodgovorno ponašaju, kao da virus ne postoji i ne ugrožava zdravlje te kao da su dosadašnja pravila komplicirana poput nuklearne fizike, neslužbeno nam kažu oni koji sudjeluju u donošenju novih mjera. Liječnici i epidemiolozi su već očajni, ponajviše zbog organizacije svatova, na kojima distance nema, posebno nakon što se malo popije.</p><p>Prvo će na snagu stupiti mjera obaveznog nošenja maske u svim zatvorenim prostorima, ali i na otvorenom gdje je nemoguće držati razmak - na postajama javnog prijevoza, u redovima i slično.</p><p>Na snazi je još mjera da na svadbama, u zatvorenome, može biti čak 300 ljudi, i to će idući tjedan najvjerojatnije biti smanjeno, doznajemo.</p><p>- Mi smo u županiji broj ljudi na svadbama ograničili na 50, no što to vrijedi ako mladenci onda organiziraju vjenčanje negdje drugdje, u županiji u kojoj takvog ograničenja nema. Tome nema kraja - kaže dr. Venus.</p><p>U Zagrebu jučer rekordan broj od 161 novozaraženog. Ravnatelj Zavoda “Andrija Štampar” Zvonimir Šostar poručuje da ćemo se morati “uozbiljiti” ako ovako nastavimo. Zaraza se širi na rođendanima, krizmama, na vjerskim događanjima, upozorio je i dodao kako je u samoizolaciju stavljeno stotinu djece. Nove mjere će to morati zaustaviti.</p>