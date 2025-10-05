Obavijesti

VELIKA PROMJENA

Stižu obilne oborine i snijeg!

Danas Hrvatsku očekuje vrlo nestabilno vrijeme s obilnom kišom, orkanskom burom i mogućim snijegom u gorju. Za jedan dio Hrvatske upaljen je najveći stupanj upozorenja

Prema najnovijoj prognozi, u nedjelju 5. listopada Hrvatsku zahvaća izrazito nestabilno vrijeme. Veći dio zemlje bit će pod utjecajem promjenjive do pretežno oblačne atmosfere uz čestu kišu, a lokalno se očekuju i obilnije oborine. Posebno izraženi pljuskovi s grmljavinom mogući su na Jadranu, gdje će vrijeme dodatno pogoršati jak i olujan vjetar. Za Kvarner je upaljen crveni alarm, najveći stupanj upozorenja na vrijeme i to zbog jakog vjetra.

U Gorskoj Hrvatskoj temperature će biti dovoljno niske da donesu snijeg, a ponegdje je moguć i stvaranje snježnog pokrivača. U unutrašnjosti zemlje prolazno će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, što će dodatno pojačati osjećaj hladnoće. Na Jadranu će tijekom jutra i prijepodneva puhati jako i olujno jugo, koje će na sjevernom dijelu naglo okretati na buru. Podno Velebita do sredine dana očekuju se i orkanski udari bure, što može stvarati probleme u prometu i svakodnevnim aktivnostima. Ipak, poslijepodne slijedi postupno smirivanje vremena i djelomično razvedravanje, najprije na zapadu zemlje.

Temperature zraka danas neće imati izražen dnevni hod – na kopnu će se kretati između 10 i 14 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 15 do 19 °C. U Zagrebu se očekuje oblačno i kišovito vrijeme, s mogućnošću obilnije kiše i temperaturama od 10 do 13 °C.

Hrvatska sutra

Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Uz više oblaka malo kiše ujutro može pasti na krajnjem jugu, a tijekom dana na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka, na udare i olujna bura i tramontana. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu između 7 i 12. Najviša dnevna od 12 do 17, na moru između 17 i 21 °C, piše DHMZ.

Mokri i skliski kolnici, brojne zatvorene ceste i posebne regulacije zbog utrka i radova!

Vozače diljem Hrvatske jutros dočekuju mokri i skliski kolnici, a ponegdje zbog obilnije kiše postoji opasnost od zadržavanja veće količine vode na cesti. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) mogući su odroni, stoga se preporučuje dodatni oprez i prilagodba brzine uvjetima na cesti.

Danas su zbog sportskih događanja i radova brojne dionice zatvorene ili pod posebnom regulacijom:
- U Skradinu je zbog automobilističke utrke DC56 zatvorena za sav promet do 18:00, obilazak je moguć autocestom A1.
- ERC Croatia Rally i biciklistička utrka CRO Race uzrokuju zatvaranja i usporavanja prometa na cestama Zagrebačke županije, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, uključujući i kratkotrajna zaustavljanja na zagrebačkoj obilaznici (A3) i autocesti A4.
- U Vinkovcima je zbog polumaratona do 12:45 prekinut promet na više gradskih ulica.

Brojni su i radovi na autocestama i državnim cestama:
- Na A1 između Žute Lokve i Otočca (Babića most) vozi se dvosmjerno jednim kolnikom.
- Na A3 između Lužana i Slavonskog Broda zapad prometuje se dvosmjerno, jednim kolnikom, a radovi su i u zoni čvora Lučko.
- Na A6 između Vrbovskog i Ravne Gore vozi se dvosmjerno jednim kolnikom, moguće su kolone i zastoji.
- Na A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad prometuje se jednim trakom uz ograničenje brzine.
- Istarski ipsilon: radovi i suženja, moguće povremene obustave zbog miniranja.

Zbog radova zatvorene su brojne državne ceste, primjerice DC1 Velika Ves-Polje Krapinsko, DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC28 u Bjelovaru, DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice, DC30 Sisak-Velika Gorica, DC38 Požega-Pleternica, DC46 Đakovo-Vinkovci, DC60 Trilj-Cista Provo, DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji, DC512 Makarska-Ravča, DC546 Stojdraga-Krašić i druge. Na nekim dionicama prometuje se naizmjenično jednim trakom ili uz privremenu regulaciju.

Na graničnim prijelazima povremeno su moguća čekanja, a za vozila iznad 7,5 tona i autobuse vrijede posebna ograničenja na pojedinim mostovima i dionicama.

Vozačima se savjetuje da prije puta provjere stanje u prometu putem službenih kanala, prilagode brzinu i održavaju sigurnosni razmak. Zbog velikog broja biciklista i motociklista na cestama, dodatni oprez je nužan.

Za najnovije informacije o stanju na cestama i eventualnim promjenama, preporučuje se praćenje stranica Hrvatskog autokluba.

