Stižu pljuskovi i grmljavina! Alarmi za cijelu zemlju, moguće bujične poplave, bit će hladnije

Hrvatsku u srijedu očekuje postupno naoblačenje sa zapada, uz mogućnost kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Lokalno izraženiji pljuskovi mogući su tijekom jutra i prijepodneva te ponovno navečer, dok će od sredine dana poneki pljusak zahvatiti i središnju Hrvatsku te sjever Dalmacije.

Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu jugo, najprije na sjevernom dijelu. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 11 i 16 °C, na Jadranu od 19 do 23 °C, dok se najviša dnevna očekuje između 27 i 32 °C, navodi DHMZ.

Foto: DHMZ

Za riječku regiju izdan je žuti alarm zbog potencijalno opasnog vremena. Lokalno su mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom i olujnim vjetrom, osobito u Istri u prvom dijelu dana te ponovno navečer i u noći. Meteorolozi upozoravaju na moguće urbane i bujične poplave, a vjerojatnost grmljavine prelazi 60 %.

- Budite na oprezu, posebno u izloženim područjima poput planina, šuma, livada i otvorenih terena. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozorava DHMZ.

Stiže nestabilno vrijeme s obilnom kišom

Do petka nas čeka promjenjivo s povremenom kišom te pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim, navodi DHMZ. U četvrtak su na Jadranu vjerojatna i grmljavinska nevremena uz prolazno jak i olujan vjetar te obilne pljuskove, a ponajprije u predjelima uz Jadran moguća je i obilnija kiša.

U subotu su moguća sunčana razdoblja, a kiše ili ponekog pljuska može biti još uglavnom u prvom dijelu dana na jugu zemlje. Vjetar mjestimice umjeren sjeverni i sjeverozapadni, još u četvrtak ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj južni i jugozapadni.

Na Jadranu će jako i olujno jugo u četvrtak naglo okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Od petka većinom umjerena, podno Velebita u subotu moguće i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u padu. Dnevna temperatura na Jadranu bez veće promjene, dok će od petka u većini kopnenih predjela danju biti svježije.ama.