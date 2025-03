Stižu pozivi za vojnu evidenciju, reakcije burne: 'Čemu panika roditelja!? Sinovi su mimoze...'

Burnu reakciju izazvao je poziv maloljetnicima za uvođenje u vojnu evidenciju koje šalje Ministarstvo obrane (MORH). Naime, uvođenju u evidenciju podliježu državljani koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina, no roditelji su šokirani što njihova djeca, poput sedamnaestogodišnjih srednjoškolaca, dobivaju pozive prije punoljetstva, piše Večernji list.

- Šokirao me poziv maloljetnom sinu koji ima 17 godina i još je srednjoškolac. Da je punoljetan, ne bih rekla ništa, ali smatram da je ovo kršenje prava djeteta jer se pozivi maloljetnicima ne upućuju roditeljima, koji su im zakonski zastupnici - kazala je jedna majka te dodala da je zabrinuta zbog psihološkog utjecaja na mlade u vrijeme geopolitičkih napetosti i pita se jesu li maloljetnici spremni donositi odluke o vojnom roku ili civilnoj službi.

No, postupak uvođenja u evidenciju uobičajena je praksa koja uključuje prikupljanje osobnih podataka, zdravstvene preglede i psihološka ispitivanja kako bi se utvrdila sposobnost za eventualnu vojnu službu.

Na društvenim mrežama komentari o uvođenju mladih u vojnu evidenciju ne prestaju. Mnogi su komentirali kako su takvi pozivi u prošlim vremenima bili svakodnevna praksa, a vojni rok smatrao se normalnim dijelom odrastanja.

- U bivšoj Jugoslaviji smo svi prošli kroz to, pa nismo plakali - navode neki korisnici, ističući da je služenje vojnog roka mladima davalo odgovornost i disciplinu.

Neki kritiziraju pak sustav, govoreći da je sadašnja generacija mladih potpuno drugačija od prošlih, te da je služenje vojnog roka u današnje doba neprikladno.

- Današnja djeca nemaju istu odgovornost, i umjesto da se šalju na vojnu obuku, možda bi trebali naučiti druge životne vještine - komentiraju roditelji koji smatraju da bi vojna obuka mogla stvoriti više problema nego koristi.

Dok neki smatraju da bi vojni rok trebao biti obavezan i da bi mladima pomogao u razvoju discipline i odgovornosti, drugi smatraju da bi država trebala pružiti veće slobode i prava maloljetnicima.

- Zašto bi moje dijete išlo na vojnu obuku kad nije ni sigurno da će biti potrebna? - pita jedan od komentatora.

Drugi, pak, smatraju da bi mladi trebali "proći kroz stegu" jer se smatra da bi im vojska pomogla postati odgovorniji i zreliji ljudi.

- Služiti vojni rok nije samo dužnost, već i prilika da naučimo životne vrijednosti - piše jedan od komentatora koji je ranije služio vojsku. No, drugi naglašavaju da bi roditelji trebali biti ti koji će odlučiti što je najbolje za njihovu djecu.

- A tko je nas što smo živjeli u bivšem Jugokomunističkom totalitarnom sustavu pitao za naša prava? Još da smo kojim slučajem rekli da smo uznemireni, završili bi na robiji. Situacija je takva da svi koji su vojno sposobni bez iznimke moraju na obuku. Kad se zarati država daje topove, bogati volove, a sirotinja sinove. A kad rat završi, država kupuje nove topove, bogati traže od države nove volove, a sirotinja traži grobove svojih sinova.", "Za vrijeme bivše države bila je sramota ne ići u vojsku jer kad nisi sposoban, onda nisi ni za ženidbu. Ipak je danas drukčije - komentar je.

Sada su sinovi mimoze, ne svi, ali ima ih zahvaljujući roditeljima. Sad šokirane sve, a kad ide sa 14-15 po klubovima, onda nisu šokirani, nitko, to je normalno. Nisam protiv vojnog roka, neka steknu odgovornost neku i stegu. Imam tri sina i sva tri će ići ako dobiju poziv - stoji još jedan komentar.

- Što te ima šokirati... moli Boga da ti dijete može služiti vojsku... neće ga poslati u vojsku još... samo će ga upisati u evidenciju. Ako žene služe vojni rok, zašto vaš sin ne bi služio? Moj sin je dragovoljno služio prije 3 godine i sa njim su služile žene koje su bile udate i imale djecu. Ne znam zašto od sinova pravite nesposobne ljude. 2-3 mjeseca discipline neće im upropastiti život, samo im može koristiti - napisao je jedan korisnik.

- Upis u evidenciju je samo upis, svi smo to nekada prošli. Vidiš jesi zdrav, normalan, koju školu ideš i odredi ti rod vojske prema tome. To je sve, pozivi idu po završetku škole i po mogućnostima prijama u takav rod vojske. Uopće ne razumijem paniku roditelja, pa idu na vojnu obuku, a ne u rat. Nekada se o tome nije uopće raspravljalo, a služili smo po 15 mjeseci - stoji u komentaru.

- Kršenje ljudskih prava? Ako je maloljetan, nije dobio poziv za odlazak na služenje vojnog roka, nego da se javi radi evidencije podataka. U bivšoj državi takav poziv dobivali smo u 8. razredu, a na služenje vojnog roka i to od 13 do 15 mjeseci išli smo po završetku srednje škole. I svima nam je to na kraju koristilo, dok se dogodio Domovinski rat (a nismo ga priželjkivali). Ali smo bili obučeni kako rukovati oružjem i kako se obraniti - drugi je komentar.