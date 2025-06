Stižu prave ljetne vrućine, bit će sunčano, ali prijete i pljuskovi

U srijedu će biti sunčano, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, a na sjevernom dijelu ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32 °C.

U četvrtak će, javlja DHMZ, biti pretežno sunčano i vrlo toplo, na Jadranu i vruće. U sjevernim i istočnim krajevima unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena, na sjevernom dijelu lokalno i jaka bura potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 20 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 °C.

DHMZ je objavio za srijedu žuti meteoalarm zbog jakog vjetra za Kvarner i Velebitski kanal.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.