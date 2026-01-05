Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJETI IM ZATVOR

Stižu presude za kibernetičko nasilje nad Brigitte Macron. Pisali o spolu, njenim godinama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Stižu presude za kibernetičko nasilje nad Brigitte Macron. Pisali o spolu, njenim godinama
115
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Optuženici se terete za brojne zlonamjerne izjave o spolu predsjednikove supruge, kao i o njezinoj razlici u godinama s Emmanuelom Macronom. Neke od izjava uključivale su optužbe za pedofiliju.

U ponedjeljak se u Parizu očekuje presuda osmorici muškaraca i dvjema ženama u slučaju kibernetičkog nasilja nad  prvom damom Brigitte Macron.

Optuženici se terete za brojne zlonamjerne izjave o spolu predsjednikove supruge, kao i o njezinoj razlici u godinama s Emmanuelom Macronom. Neke od izjava uključivale su optužbe za pedofiliju.

Optuženicima prijeti do dvije godine zatvora.

DOČEKALA IH POKISLA BRIGITTE FOTO Plenković i elegantna supruga kod Macrona na večeri, on nas 'bocnuo' zbog nogometa
FOTO Plenković i elegantna supruga kod Macrona na večeri, on nas 'bocnuo' zbog nogometa

Slučaj proizlazi iz teorije zavjere koja kruži društvenim mrežama od izbora Emmanuela Macrona za predsjednika 2017. godine kojom se tvrdi da je Brigitte Macron transrodna žena i da je rođena kao muškarac.

Macronovi su prethodno poduzeli pravne mjere protiv takvih tvrdnji.

Među optuženicima, u dobi između 41 i 60 godina, je i teoretičarka zavjere poznata u Francuskoj i žena koja se predstavlja kao stručnjakinja za medije i oglašavanje, a čiji je X račun u međuvremenu suspendiran.

Smatra se da je ona odigrala ključnu ulogu u širenju glasina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

'Na mjestu događaja zatekli smo ozlijeđenog muškarca, dok se napadač udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su nam iz policije
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
PRIPREMITE SE

Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..
IMA SE, MOŽE SE

Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026