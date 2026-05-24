PROGNOZA

Stižu vrućine: Pržimo se na 30°C

Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Temperature rastu do 30°C, a ponegdje i više. Na Jadranu umjerena bura, lokalno jaka s olujnim udarima

Hrvatsku je danas, 24. svibnja 2026., zahvatilo pravo ljetno vrijeme! Prema najnovijoj prognozi, očekuje nas pretežno sunčan dan uz vrlo tople i ponegdje vruće temperature. Najviše dnevne vrijednosti kretat će se uglavnom između 27 i 30 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije, ali i dalje ugodno toplo. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, koja će u prvom dijelu dana na južnim dijelovima lokalno biti i jaka, s mogućim olujnim udarima. Poslijepodne će vjetar na obali okretati na sjeverozapadni.

Zagreb će također uživati u pretežno sunčanom i vrlo toplom vremenu, uz povremenu umjerenu naoblaku i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu očekuje se između 27 i 30 °C, dok će na Sljemenu biti ugodnih 21 °C. Jutarnje temperature diljem zemlje kretale su se od 10 do 22 °C, a dnevne će u mnogim mjestima doseći čak i 30 °C, što označava dolazak prvih ovosezonskih vrućina. S obzirom na visoke temperature i jak vjetar na jugu Jadrana, preporučuje se oprez osobama osjetljivim na vrućinu, kao i na mogućnost pojačanog požarnog rizika. Uživajte u sunčanom danu, ali ne zaboravite sunčane naočale, šešir i dovoljno tekućine!

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a uz više oblaka uglavnom u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 °C. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 °C, piše DHMZ.

Vozači, oprez! Bura, radovi...

Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Vozačima se savjetuje pojačan oprez, osobito podno Velebita, gdje su udari vjetra najizraženiji.

Na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac prijavljena je životinja (srna) na kolniku, a između čvorova Bisko i Split (smjer Zagreb) dionica je zatvorena do 12. lipnja – promet se preusmjerava na obilazne pravce. Moguće su kolone i zastoji na naplatnim postajama Dugopolje, Bisko i Split.

Zbog brojnih radova na autocestama i državnim cestama, vozi se po suženim trakama i uz privremenu regulaciju prometa:
- A2 Zagreb-Macelj: radovi na naplatnoj postaji Zaprešić i u tunelu Frukov Krč
- A3 Bregana-Lipovac: radovi kod Popovače, Kutine, odmorišta Zagreb i mosta Sava – Jankomir
- A6 Rijeka-Zagreb: radovi između čvorova Vrata i Oštrovica, te između Kikovice i Čavli
- A4 Goričan-Zagreb: zatvaranja i obilaznice kod čvora Zagreb istok

Na državnim cestama DC1, DC2, DC28, DC38, DC51 i drugim, više dionica je zatvoreno zbog radova, a promet se odvija obilaznim pravcima. Posebno izdvajamo zatvaranje vijadukta Krapina na DC1 i dionicu Donji Miholjac-Sveti Đurađ na DC34.

Na graničnim prijelazima moguća su čekanja, osobito na Bajakovu i drugim prijelazima s BiH i Srbijom. Zbog oštećenja mosta između Stare Gradiške (HR) i Gradiške (BiH) promet je potpuno obustavljen.

Vremenski uvjeti su uglavnom povoljni, no vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog mogućih iznenadnih zastoja, kolona i privremene regulacije prometa. Pratite prometnu signalizaciju i prilagodite brzinu uvjetima na cesti.

