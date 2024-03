Stjepan Tuđman bio je na skupu Domovinskog pokreta: Evo tko su još bili posebni gosti

Domovinski pokret je u subotu imao veliki skup u Zagrebu, a tamo smo mogli vidjeti mnoga zanimljiva lica. Dok je prošle nedjelje na XX. općem saboru HDZ-a bila je Nevenka Tuđman, ove subote na skupu Domovinskog pokreta bio je Stjepan Tuđman.

Osim njega bili su i drugi suradnici prvog hrvatskog predsjednika, ali i branitelj Predrag Mišić Peđa. Osim njih, pojavili su se i Zlatko Hasanbegović, Mislav Kolakušić, ali i bivši HSS-ovac Željko Lenart.

U nastavku pročitajte cijeli govor predsjednika stranke Ivana Penave:

Poštovane Hrvatice i Hrvati, simpatizeri Domovinskog pokreta, stojim pred svima vama, slično kao što je tajnik rekao, ispunjen ponosom. Kako ne biti ponosan u ovako prepunoj dvorani ljudi koji su odlučili ustati i ostati. Ostati i boriti se. Nekada u kritičnim trenutcima, u teškim vremenima najveće postignuće i najveće moguće napredovanje je ostati na svom mjestu i ostati svoj. Zato, nimalo slučajno, malo ću namučiti neke ljude, ali molim kako redom ih prozovem da ustanu i ostanu stajati.

Stjepan Tuđman, Bosiljko Mišetić, Željko Olujić, Josip Pečarić, Antun Mateš, Predrag Mišić Peđa, Zlatko Zaoborni, Tomislav Josić, Stipe Mlinarić, Zvonimir Roda, Marijan Mlinarić i ostali.

Domovinski rat je bitka iza nas, koju su ovi ljudi koje smo nabrojali iznijeli na svojim leđima, a bitka za ustati i ostati u Hrvatskoj je bitka svih nas koji upravo ovdje stojimo.

Mi nemamo drugo vrijeme osim ovoga, nemamo drugu državu osim Hrvatske. Osim nas tko će to učiniti? Znamo da je vrijeme naše, da je vrijeme sada i ovdje. Stoga, mogli bi pričati puno o prošlosti, o bitkama koje su iza nas, o konačno dosanjanom snu, međutim posljednjih 30 godina nas uči da žrtva ne prestaje i ne staje. Žrtvu je potrebno doprinositi na oltar domovine svakog dana.

Oko nas se događaju zlokobne politike. Stiskali su nas ovih dana s upitnicima „s kim ćete? Kako ćete? Jeste li slabi? Je li vas malo?“.

Nisu pitali ono najvažnije. Kuda ide Hrvatska? Što je Hrvatska? Kako treba izgledati Hrvatska? Nisu pitali za žrtve čijim krvnicima nismo presudili. Nisu pitali za mladost koja je napustila našu domovinu. Nisu pitali za recepturu i programe kako ćemo vratiti tu mladost u Hrvatsku. Nisu pitali kako ćemo naučiti svoju djecu da hodaju uzdignute glave ulicama svojih gradova i sela. Nisu pitali kako vratiti ponos hrvatskom seljaku koji se bori za svako zrno pšenice ili za ribara koji se mukotrpno bori noću, zorom i u sumrak.

Rade za one kojima je u interesu da ti ljudi kleče, da ljudi odlaze i nestaju s lica zemlje. Neki misle da pretjerujem? Pretjeruju li brojke od 413,056 stanovnika koliko je Hrvatska izgubila u deset godina? Pretjeruju li podatci Eurostata prema kojima je od 406 regija Europske unije Vukovarsko-srijemska najgora prema depopulaciji ruralnih regija? Zadnji smo. Županija koja obiluje najplodnijom zemljom, najbogatijom šumom hrasta u Europi, obiluje naftom, obiluje plinom, ograničavaju je i omeđuju rijeke poput Dunava i Save. I ne ide. Zašto ne ide? Što se treba dogoditi da krene? Treba li zlato nicati iz zemlje i ubirati ga iz drveća. Je l' bi to bilo dovoljno? Bandi lopovskoj to ne bi bilo dovoljno!

Zašto im to ne bi bilo dovoljno? Zato što nemaju ono što mi imamo. Oni nemaju emociju, nemaju dušu i srce. Nemaju hrvatsku dušu i hrvatsko srce. Njihovi šefovi su negdje u bijelomu svijetu, negdje u Bruxellesu. Oni ne razumiju bol majke koja traži sina, oni ne razumiju bol oca koji ispraća kćer u Irsku ili Njemačku. Zašto? Zato što oni jako dobro znaju što je Njemačka, Irska i Belgija. Oni su tamo poslani na skupe škole. Njihov put je bio davno isplaniran i popločen pločicama koje je kreirala Partija i svi njezini ogranci.

Oni ne znaju, jer ne žele znati što znači prazna sela, prazne kuće, prazne njive, prazne štale. Na njima ništa ne uspijeva, jer ništa što se provede, proizvede i zamisli ne može realizirati u Hrvatskoj. Vlasnici farmi iz cijele Hrvatske, iz Like, Zagorja odlaze u Austriju, Njemačku, Irsku raditi na tuđe farme. To je politika koju su ih naučili vani. To je politika diplomate odškolovanih u zagrljaju i krilu UDBA-e koja se nije borila za ovu državu. To je politika koju je davno opisao Antun Gustav Matoš koji je predvidio i današnji trenutak.

Dragi prijatelji, nema mjesta za paniku. Nema mjesta za tugu. Mi smo svoj san dosanjali. Mi smo najteži dio puta prošli u procesu stvaranja moderne hrvatske države. Molim jedan veliki pljesak za našu Škabrnju i Marka Miljanića.

Mi imamo svoju državu. Dobili smo prigodu od našeg naroda igrati važnu ulogu u kreiranju politika moderne hrvatske države. Naše su politike kristalno jasne.

Sva intelektualna snaga ove zemlje, svi kapaciteti moraju se staviti u svojstvo zaustavljanja demografskog sloma kojeg imamo u Hrvatskoj. U tom svojstvu mi smo ovdje pozvali hrvatske demografe. Put koji Domovinski pokret iscrtava je primjer ovog najtežeg gorućeg problema, a to je ogroman gubitak stanovništva i zamjena stanovništva koja je u tijeku. Zalažemo se za to da u ovoj zemlji struka dođe na svoje i preuzme posao koji je potrebno odraditi u svoje ruke. Demografi neka vode brigu o demografskim problemima ove zemlje, gospodarstvenici o gospodarstvu, vojnici i sigurnosno sustav o sigurnosti, seljaci o poljoprivredi, medicinari o zdravlju i zdravstvenoj skrbi svih nas. To je jedini put kojim Hrvatska može ići dalje. Ne mislim da je politika tu nebitna. Naravno da kao stranka komuniciramo vrijednosti iza kojih stojimo kako bi toj struci trasirali smjer kojim ići. Točka jedan je, dakle, zaustavljanje negativnih procesa koji znače demografski slom.

Broj dva: borba, pod svaku cijenu, protiv sustavne koruptivne politike koju provodi pakt Pupovca i Plenkovića.

Tri: sprječavanje migrantske invazije koja nam čini šupljom granicu koje više gotovo da nema. Granicu za koju se ginulo, a bruxelleski su ju činovnici gumicom izbrisali. Oni su ugrozili sigurnost naših majki, naših žena i naših kćeri, svih nas. Toj pošasti ćemo stati na kraj. Ako netko pita kako – pustit ćemo našoj policiji da radi svoj posao i štiti Hrvatsku za koju su sami ginuli.

Zaustavljanje nametanja i financiranja rodne ideologije koju provodi i nameće Andrej Plenković kao i svi Sorosevci, od njega do Sandre Benčić na lijevom krilu. Prodaju nam demagogiju da se moramo mijenjati jer nismo dovoljno humani i po ovoj točki rodne ideologije i po točki ilegalnih migranata. Daleko smo mi humaniji od njih. Gdje ćete veće humanosti od one koja je pokazana pri povratku u Vukovar i u odnosu prema onima koji su nas protjerali, a prijatelje i obitelji protjerali. Neka nam ti lažni zagovornici „ljudskih prava“, koji su sve okrenuli naopako, poput možemovaca Sandre Benčić, Urše Raukar i ostale klike, ne govore što i kako moramo činiti u svojoj državi. Boreći se za sigurnost naše granice i naše domovine borimo se i za njihovu sigurnost. Ako im ovdje dođu ISIL-ovci i Al-Qaeda više ne će moći govoriti što ih je volja te će umotani i omotani morati hodati ovom zemljom. Mi to ne ćemo dopustiti! Mi ćemo braniti i njih, jer poštujemo njihovo pravo da drugačije razmišljaju. Ne poštujemo i ne ćemo dopustiti da mijenjaju ono tko smo i što smo.

Hvale se ovi dana da je Hrvatska proglašena najsigurnijom zemljom u EU. Zašto je to tako? Je l' zato što smo puštali u ovu državu tko je kad i gdje htio? Zato što nismo imali najbolje vojnike i najbolju policiju na svijetu? Zašto što nismo imali najmudrije vodstvo pod ravnanjem dr. Franje Tuđmana i Gojka Šuška? Ili smo imali one koje predsjednici Europske komisije štipaju za stražnjicu? One koji prije godinu dana ispijaju na Trgu kavu s Ursulom von der Leyen, ukidaju nam nacionalnu valutu i obećaju kako ništa ne će poskupjeti. Smutljivci i konjokradice. To je izraz u ulici i narodu kojim se takvi kite.

Hrvatsku državu, jedinu nam domovinu štitit ćemo i poštovati pod svaku cijenu, sve njezine institucije i sve njezine ljude. I jedno i drugo brdo. I Vladu i predsjednika. Međutim, ne dajte se navući o sukobu i odabira između dva brda, na priču o crvenoj i plavoj Hrvatskoj. Ne dajte se navući, to je škripac, isprogramiran, kako bi nas zgnječili. Nas, običan hrvatski narod i državu. Postoji treći put, on je uzak, malen. Taj put ne raspolaže silnim medijima, kamerama i milijardama iz globalističkog svijeta. Nije glasan, dapače vrlo je tih. On nije spreman na apsolutno sve jer ima vrijednosti, ideale i emociju. Taj put između crvene i plave Hrvatske zove se vukovarska Hrvatska. To je dragulj u kruni, tamo je Vodotoranj, simbol hrvatskog zajedništva. Vukovarska Hrvatska smo mi. To su branitelji koji su došli iz Kutine poput Damira Markuša. To su branitelji koji su došli iz Tuzle poput našeg prijatelja Viktorina Jurića Paše, poput Tulzaka Marinka Antunovića Bosanca, poput našeg pokojnog heroja Andrije Marića, naših sokolova iz Hercegovine, a bilo ih je i iz Njemačke, Amerike, Kanade.

To je taj treći put: vukovarska Hrvatska. Svi su se okupili tamo gdje je bilo najteže. Tamo je povijesti htjela da se prelomi i da se polomi do kraja kralježnica velikosrpskom agresoru. To ne znači da nije bilo teško i u Sunji, Kostajnici, Petrinji i bilo gdje u zapadnoj Slavoniji, u našoj Bosanskoj Posavini, Tuzli, Zenici, srednjoj Bosni, Sarajevu, Hercegovini, Kupresu, Dubrovniku, Sisku, Škabrnji, Šibeniku, Zadru, Gospiću itd. To je ta vukovarska Hrvatska. Naravno, ne zaboravimo naše krajeve koji su slali i vojsku i opremu iz Istre, Zagorja i odradili ogroman posao u toj priči. To je to naše zajedništvo i put.

Na tom putu ne dijelimo na crveno i plavo, pratimo vukovarski put. Ne pitamo štuje li netko poput Peđe julijanski ili gregorijanski kalendar. Znamo koje smo vjere, znamo da smo katolici. Poštujemo i naše prijatelje muslimane koji su se borili s nama i počivaju na brojnim memorijalnim i mjesnim grobljima diljem Hrvatske.

Ključno pitanje je volimo li mi svoju djecu? Volimo li svoju djecu? Znamo da su naša djeca naša Domovina i naša budućnost, znamo da ćemo sve učiniti što je potrebno da osiguramo tu budućnost. Ako se pitate kako ćemo to napraviti? Ponovit ću jednu priču koju sam pričao nekoliko puta i vratit se na prosvjede protiv neprocesuiranja ratnih zločina u Vukovaru. Bio sam tada u HDZ-u i njihov gradonačelnik. HDZ vlada ovom zemljom, Andrej Plenković i ja si mislim u svojoj glavi kad ako ne sad. Možda neki ne znaju što se dogodilo u Vukovaru, da su neki generali isplanirali masakr mojih prijatelja i njihovih obitelji.

I odlučimo napraviti taj skup i taj prosvjed. U situaciji dok jurišamo na cijelu državu i prijete vam sa svih strana, šalju vam delegacije da gutate žabe zbog stranke i gazite ljudske vrijednosti, svoje prijatelje i svoj grad, svoju domovinu. U jednom trenutku ja kažem mojim najbližim suradnicima: i da sam sam samcat to će se dogoditi, a znam da su svi oni sa mnom, njih tada četvorica u mom uredu. Znam sam da ćemo dobiti ono što je vukovarska Hrvatska. Nikad puniji Trg s ljudima od kojih su neki došli čak iz Sjedinjenih Američkih Država na taj prosvjedu. To je vukovarska Hrvatska. Ne dajte da vam ubiju hrabrost i vjeru u sebe i svoj narod!

Primjer broj dva: organizirali smo kolonu sjećanja prošle godine. Opet su nam gazili vrijednosti, gazili ratnu postrojbu HOS-a i pritiskali na svim mogućim instancama. Opet su na pojedinci i mediji pitali „a kako ćete vi to. Plenković organizira kolonu, Medved je glavni oko kolone. Vi to ne ćete moći“. Što se dogodilo? Dogodila se vukovarska Hrvatska! Sto i pedeset tisuća ljudi, kao nikada do sada u Vukovaru. Svi ti bruxelleski gmizavci i prodane duše postrojeni kao jedan ispod stijega HOS-a i hrvatske domovine. To je ono tko smo mi. Naš je samo jedan jači od njihova vodstva. Među vama ovdje sada ja vidim puno pojedinaca, puno iskri koje gore i nose tu energiju koja je dokazana i prokazana. Trebam li pričati o sudbini Tomislava Josića, Marka Miljanića ili Zlatka Zaoborna? Tko može pognuti glavu pred životopisima i sudbinama tih ljudi? Taj koji ima karaktera pognuti glavu pred njima i povući se s obrane tih vrijednosti ne zaslužuje se nazivati Hrvatom i ne može upravljati jedinom nam domovinom Hrvatskom.

Dragi prijatelji, ne pitajte se za brojke i lažljive naslove u novinama jer tajna Hrvatske, izvor Hrvatske ne leži na vrelu Europske unije. Hrvatski narod se od tamo ne napaja. Snaga hrvatske države i naroda ne leži u NATO paktu. To smo naučili kroz Domovinski rat. Unatoč svim izgledima sami smo se izborili za svoju državu. Zapamtite jednu misao: okrjepa našem narodu i državi krije se u znoju našeg seljaka i snaga našeg naroda krije se u mišićima naših radnika i policajaca, vojnika i svih nas. Živjeli i neka nam živi jedina Hrvatska!

