'DP će biti barem treća snaga. Pregovaramo s Kolakušićem, a pozivamo suverenističke snage'

Domovinski pokret pregovara da na predstojeće izbore ide sa strankom Pravo i pravda Mislava Kolakušića, a zamjenik predsjednika stranke Mario Radić pozvao je sve suverenističke snage da idu zajedno, da potisnu svoje ambicije i svoja ega.

- Stvarno mi nije jasno zašto netko ne želi ići; ako netko ne želi uzeti mandate, ne bi trebao 'trčati' za Sabor i ne bi trebao biti u toj bitci. Taj ili ne razumije politiku ili ima neke skrivene namjere. Nama nije jasno zbog čega se to tako odbija, bez mogućnosti dogovora - kazao je.

Upitan postoji li netko drugi osim Kolakušića, Radić je rekao da imaju još puno pregovora s pojedincima i sa strankama. A je li moguća koalicija DP-a primjerice Mostom, bez Možemo, a uz SDP, odgovorio je:

- To je kao da ja kažem da neću skočiti u vodu, a vi me pitate bi li skočio u vodu u plavim kupaćim gaćicama. Ponavljam, s čovjekom koji kaže da mu je drug Tito ispred Stepinca ne možemo ići. Iz medijskih sučeljavanja je jasno da se mi u jako malo pitanja slažemo. Kad pričamo o borbi protiv korupcije, tu se slažemo. Svi smo mi protiv korupcije i želimo da ta korupcija ne razjeda Hrvatsku. Ali tu ćemo staviti točku. Oko drugih stvari se ne slažemo i to je to - rekao je Radić.

Osvrnuo se i na mogućnost da DP surađuje s HDZ-om.

- Onaj tko ide u Islam Grčki na janjetinu sa SDSS-om i Pupovcem dok ga hrvatski branitelji čekaju dva kilometra od mjesta gdje je poginulo 25 mojih i Ćipinih suboraca iz Slavonije, nama ne može biti koalicijski partner, to neka bude svima jasno. No mi ne dajemo i ne ovjeravamo nikakve izjave kod javnih bilježnika, mi smo svoje izjave ovjerili u krvi naših obitelji i naših suboraca - poručio je.

Postavilo se i pitanje je li DP-u problem što je HDZ krenuo desnijim smjerom.

- To je ono - pred kišu obučem kabanicu, a inače sam nudist. To kako su oni krenuli, to je nama potpuno jasno i radi se svaki put pred izbore. No to što su radili četiri godine, sad će i kusati - kazao je.

Radić je uvjeren da će Domovinski pokret biti barem treća snaga.

- 'Što se tiče osvajanja mandata, mi ne mislimo, nego znamo da ćemo imati minimalno 15-20 mandata i to nam govore sve ankete, a to znaju i naši kolege iz drugih stranaka - ustvrdio je Radić.

Zamjenik predsjednika DP-a osvrnuo se i na mogućnost Milanovićevog kandidiranja za Europski parlament kako bi doskočio situaciji nakon zabrane Ustavnog suda:

- Njega će svatko očito drukčije zvati i moramo izmisliti neki nadimak pa ću ga ja zvati Zemo, budući da je ZM. Drug Zemo ima svoju politiku i mi se ne bismo osvrtali na njegove politike. Svatko je 'Mišo Kovač' svoje sreće, tako da mu želimo sve najbolje . kazao hje.