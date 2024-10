Stjepo Bartulica primao 400 € veću plaću zbog greške Sabora: 'Nisam nimalo odgovoran'

Dok je bio saborski zastupnik, europarlamentarac Stephen Stjepo Bartulica primao je 400 eura veću plaću. Zbog greške Sabora. Naime, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava 2022. godine na mjestu predsjednika Kluba zastupnika stranke. Za Bartulicu je to značilo oko 400 eura manju plaću, a u stranci je tražio da mu nadoknade razliku.

- Mi smo njemu nakon tog moljenja, žicanja, kako hoćete, izišli u susret, ali na temelju ugovora gdje je on imao određene zadatke koje mora ispuniti na razini mjeseca da bi taj novac dobio - kazao je za RTL Danas politički tajnik Domovinskog pokreta Danijel Spajić.

Dogodila se pogreška, a Bartulici je na račun i dalje sjedala saborska plaća. Dobio je 6726 eura više no što je trebao

- Nismo mi dalje imali uvid u to je li on nastavio primati u saboru. Sada se ispostavilo da je primao i tamo. Koliko kažete, 16 mjeseci? Gledajte, to je njegova moralna odluka - kazao je Spajić.

Sabor kaže da je došlo do administrativne pogreške te da je Bartulica sve dugove vratio. Sa saborom je dogovorio vraćanje u 16 rata jer je toliko uvećanu plaću i primao.

- Ovo sa saborom je završena priča. Samo mogu reći da me zatekla i da nisam nimalo odgovoran - kazao je Bartulica za RTL.