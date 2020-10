Trumpov liječnik: On je dobro, prima lijekove, ne treba kisik

U konzultaciji sa specijalistima odlučili smo započeti terapiju 'remdesivirom'. Predsjednik je primio prvu dozu te se udobno odmara", objavio je Trumpov liječnik Sean Conley

<p>Nakon što je hospitaliziran u vojnoj bolnici Walter Reed zbog zaraze koronavirusom, američki predsjednik<strong> Donald Trump</strong> dobio je dozu antivirusnog lijeka "remdesivir", objavio je noćas predsjednikov liječnik <strong>dr. Sean Conley,</strong> dodavši kako je predsjednik vrlo dobro.</p><p> "S radošću vam mogu objaviti da je predsjednik vrlo dobro i nije mu potreban dopunski kisik. U konzultaciji sa specijalistima odlučili smo započeti terapiju 'remdesivirom' i predsjednik je primio prvu dozu, te se udobno odmara", napisao je <strong>dr. Sean Conley</strong> u priopćenju koji je objavila Bijela kuća. </p><h2>Pogledajte video: Trump ima koronu</h2><h2>Što je lijek koji prima Trump?</h2><p>"Remdesivir", koji je prvenstveno namijenjen liječenju ebole, pokazao se efikasnim u borbi protiv koronavirusa, odnosno u skraćivanju perioda oporavka oboljelih od covida-19.</p><p>Po dolasku u bolnicu Walter Reed predsjednik Donald Trump je preko Twittera uputio poruku da mu je dobro.</p><p>"Ide dobro, mislim. Hvala svima. Volim vas", objavio je Trump.</p><p>Američki predsjednik u petak je, 17 sati nakon što je objavljeno da je pozitivan na covid-19, helikopterom prebačen u vojnu bolnicu Walter Reed (Bethesda, Maryland) na liječenje.</p><p>Prethodno je objavio video poruku od 18 sekundi, koja je snimljena u Bijeloj kući. "Idem u bolnicu Walter Reed. Mislim da sam vrlo dobro, ali moramo biti sigurni da će sve biti u redu", kazao je Trump u video poruci, koju je objavio stojeći, obučen u tamno odijelo s plavom kravatom. </p><p> Prema helikopteru, koji ga je prebacio u bolnicu, hodao je bez ičije pomoći, nosio je masku za lice i nije razgovarao s novinarima. </p><p>Glasnogovornica Bijele kuće Kayleigh McEnany priopćila da će predsjednik Trump iz predostrožnost biti prebačen u posebni apartman vojne bolnice Walter Reed.</p><p>"Zbog predostrožnosti, te na preporuku njegovog liječnika i medicinskih stručnjaka, predsjednik Trump će sljedećih nekoliko dana svoj posao obavljati iz predsjedničkog ureda u bolnici Walter Reed", priopćila je Kayleigh McEnany.</p><h2>Nije prenio ovlasti na Pencea?</h2><p>Neimenovani dužnosnik Bijele kuće kazao je novinskoj agenciji Reuters da predsjednik Trump nije prenio ovlasti na potpredsjednika Mikea Pencea, koji je u petak bio negativan na testu na koronavirus, kao i predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi, koja je treća u liniji sukcesije, iza potpredsjednika Pencea. </p><p>Prije odlaska u bolnicu predsjednikov liječnik u dr. Sean Conley objavio je da je predsjednik Trump primio dozu eksperimentalnog lijeka kompanije Regeneron koji sadrži koktel antitijela za covid-19, te je dodao da predsjednik SAD-a uzima cink, vitamin D, lijek za žgaravicu, melatonin i aspirin.</p><h2>Virusu nije bilo teško ući u Trumpovu Bijelu kuću</h2><p>Uredi su tijesni, posjetitelji stalni, a šef ne voli da se nose maske. Dobrodošli u Bijelu kuću Donalda Trumpa, u kojoj se koronavirus lako ugnijezdio i zarazio njega samog. </p><p>Nakon što je u petak objavljeno da su Donald Trump i supruga Melania zaraženi, počela je utrka u otkrivanju kontakata.</p><p>A to nije lako. </p><p>Izbjegavanje političkih mitinga u zatvorenom, nošenje maski i poštivanje socijalnog razmaka, ništa od toga nije vrijedilo za Donalda Trumpa. U srijedu ga je na skupu u Minnesoti pratila bliska suradnica Hope Hicks, koja je dan kasnije dobila pozitivan nalaz na koronavirus. </p><h2>Stop za kampanju</h2><p>Trumpova kampanja se sada zaustavlja. Skup predviđen za petak na Floridi je otkazan, a u subotu je trebao ići u Wisconsin, dok mu je za sljedeći tjedan u planu bila Arizona.</p><p>Dio skupova u kampanji bio je organiziran na otvorenom, ali Trump se prošlog tjedna obratio stotinama svojih pobornika u dvoranama na Floridi i u Georgiji.</p><p>Također primio brojne uzvanike u Bijeloj kući kojima je svečano objavio da namjerava sutkinjom Vrhovnog suda imenovati Amy Coney Barrett. Ona je negativna na koronavirus.</p><h2>U Bijeloj kući radi 400 ljudi</h2><p>Bijela kuća je sa svojim malim prostorijama i hodnicima često prenapučena. Čak se i slavni Ovalni ured brzo napuni suradnicima.</p><p>Na primjer, vrlo utjecajni Trumpov zet Jared Kushner radi u jednoj od najmanjih prostorija Bijele kuće, ali "ima dobru lokaciju" jer je tik do predsjednikove privatne blagovaonice, njegove omiljene prostorije.</p><p>U Bijeloj kući radi 400 osoba, a osim novinara koji strogo poštuju preporuku o nošenje maski, malo tko od osoblja ima istu naviku. Šef se ionako redovito izrugivao onima koji je nose. </p><h2>Ona je donijela virus u Bijelu kuću</h2><p>U Bijeloj kući zna biti tijesno, a još je više tako u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, njegovu helikopteru Marine One, ili u limuzini koju zovu "Zvijer", gdje su putnici u neposrednoj blizini predsjednika. </p><p>Hope Hicks je pratila u utorak Trumpa u Cleveland, na prvu debatu s Joe Bidenom i zatim dan kasnije u Minnesotu.</p><p>New York Times navodi da je 31-godišnjakinja osjetila prve simptome po povratku iz Minnesote i otišla u izolaciju.</p><p>Tijekom debate u Clevelandu, obitelj Donalda Trumpa stigla je s maskama, kao i obitelj Joea Bidena, ali su ih Trumpovi uskoro skinuli.</p><p>Trumpovi suradnici uz to nisu nosili zaštitne maske tijekom višednevnih priprema za prvu predsjedničku debatu.</p>