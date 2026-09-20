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Što ako pobijede Možemo! i SDP? Već imaju kandidate za premijera, ministre i Pantovčak!

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 7 min
Što ako pobijede Možemo! i SDP? Već imaju kandidate za premijera, ministre i Pantovčak!
Tomašević i Hajdaš Dončić | Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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Ljevica se udružuje: SDP i Možemo! planiraju i službeno postati saveznici. Ključna imena možebitne buduće Vlade već su u igri, no taj bi politički brak nekoga mogao preskupo koštati, donosi novi Express

HDZ je u najnovijim anketama zabilježio najlošiji rezultat u posljednje dvije godine, ali od njegova pada zasad ne profitira SDP. I najveća oporbena stranka također slabi, dok rast bilježe Možemo! i Most. Ta promjena odnosa snaga važnija je od samih postotaka, upravo dok se SDP i Možemo! pripremaju u listopadu službeno potpisati sporazum za zajednički izlazak na parlamentarne izbore, birači kao da pregovaraju umjesto njihovih vodstava i mijenjaju odgovor na pitanje tko bi u tom savezu trebao biti senior, a tko junior partner.

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Komentari 48
VIDEO Medo trčao cestom kod Ozlja: 'Čuli smo da su u šumi, ali nikada nisu došli bliže naselju'
NEOBIČAN PRIZOR

VIDEO Medo trčao cestom kod Ozlja: 'Čuli smo da su u šumi, ali nikada nisu došli bliže naselju'

Na cesti Ozalj - Kamanje mještani su danas naletjeli na neobičan prizor. Naime, tik uz cestu snimili su malog medvjeda. - Snimio ga je susjed, ovo je prvi put da ga vidimo ovako blizu. Čuli smo priče da se kreću u šumama, ali nikada do sada se nijedan nije pojavio na cesti. Na kraju se vratio u šumu, ali sve ovo bilo je dosta blizu naselja koja su odmah iznad ceste - kaže nam čitateljica. S obzirom na to da je riječ o malom medvjedu, nije isključena mogućnost i da se njegova obitelj nalazi negdje u blizini.
ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!
ZABRINJAVAJUĆE KOLIČINE

ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!

Studija objavljena prije samo četiri mjeseca u časopisu Environments analizirala je kemijske otrove u ribama iz hrvatske Kupe. Autori su ustanovili zabrinjavajuće količine kemikalija u ribama i povezali to s onečišćenjem Kupe PCB-om koji je od 1962. do 1985. ispuštan iz slovenske tvornice. Dugotrajna konzumacija ribe iz Kupe može predstavljati rizik za zdravlje
STRAŠNA TRAGEDIJA Otac i dijete pali u provaliju kod slapa u Sloveniji, on je poginuo
KOD BOHINJSKOG JEZERA

STRAŠNA TRAGEDIJA Otac i dijete pali u provaliju kod slapa u Sloveniji, on je poginuo

Spašavatelji su se spustili prema koritu, koje se nalazilo gotovo 60 metara ispod njih. U akciju se uključila i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika...

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