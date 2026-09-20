Ljevica se udružuje: SDP i Možemo! planiraju i službeno postati saveznici. Ključna imena možebitne buduće Vlade već su u igri, no taj bi politički brak nekoga mogao preskupo koštati, donosi novi Express
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Što ako pobijede Možemo! i SDP? Već imaju kandidate za premijera, ministre i Pantovčak!
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HDZ je u najnovijim anketama zabilježio najlošiji rezultat u posljednje dvije godine, ali od njegova pada zasad ne profitira SDP. I najveća oporbena stranka također slabi, dok rast bilježe Možemo! i Most. Ta promjena odnosa snaga važnija je od samih postotaka, upravo dok se SDP i Možemo! pripremaju u listopadu službeno potpisati sporazum za zajednički izlazak na parlamentarne izbore, birači kao da pregovaraju umjesto njihovih vodstava i mijenjaju odgovor na pitanje tko bi u tom savezu trebao biti senior, a tko junior partner.
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