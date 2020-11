Ako i izgubi, Trumpa Amerikanci vole više nego ikad: Dobio je 5 mil. glasova više nego 2016.

Situacija je napeta do samoga kraja. U četiri ključne države, u Arizoni, Georgiji, Nevadi i Pennsylvaniji, vodi se bespoštedna bitka između Bidena i Trumpa

<p>Zamislite gradić veličine Bedekovčine, s oko 8000 stanovnika. Ili Svete Nedelje. To je oko 18.000 ljudi. E, pa toliki broj birača, tako mala razlika presuđuje o tome tko će vladati najvećom svjetskom silom u nekoliko američkih saveznih država.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>U Nevadi najsporije broje pa <strong>Joe Biden</strong> i nakon drugog dana prebrojavanja listića pristiglih poštom vodi sa 7600 glasova ispred <strong>Donalda Trumpa</strong>. U Georgiji se razlika smanjila na oko 18,5 tisuća glasova u korist Trumpa danas poslijepodne. Biden je na 253 elektorska glasa i sa šest iz Nevade plus 11 iz Arizone imao bi dovoljno. No američki festival demokracije pretvorio se u “horor priču” zbog Donalda Trumpa.</p><p>Njegovi ljudi naoružani puškama (?!) nadgledaju prebrojavanje glasova u Arizoni. Ne samo da Trump uopće ne priznaje glasove pristigle poštom i spreman je ići na Vrhovni sud (?!), nego je eventualna primopredaja vlasti u slučaju Bidenove pobjede, koja se nazire, na ovaj način vrlo upitna.</p><p>STOP THE COUNT!</p><p>Točno se tako, velikim tiskanim slovima, nakon tihe noći, na Twitteru opet oglasio aktualni predsjednik. Zaustavite brojanje. Nije napisao gdje, jer u nekim državama zaostaje i nužan mu je prelazak u vodstvo. Već smo, kako smo rekli, na primjeru Arizone i Trumpovih naoružanih pristaša vidjeli posljedice njegovih sumnji u legitimitet izbornog sustava. Ali što će se dogoditi ako izgubi? Ili pobijedi, svejedno. Na kraju, kako će reagirati ti naoružani Trumpovi ljudi u Arizoni dobije li Biden? I kojeg će im vraga uopće oružje? Jedna nekontrolirana reakcija naoružanog čovjeka dovoljna je da pokrene val nasilja...</p><p>Situacija je napeta do samoga kraja. U četiri ključne države, u Arizoni, Georgiji, Nevadi i Pennsylvaniji, vodi se bespoštedna bitka između Bidena i Trumpa, a već sad se mogu početi izvoditi analize i zaključci zbog čega su kandidati podbacili ili uspjeli u svojim nastojanjima da se domognu što većeg broja glasova. Ovdje treba istaknuti jedan važan dio glasačkog bazena. Latinoamerikanci i Afroamerikanci izašli su na izbore i njihove brojke govore dovoljno.</p><p>Aktualni predsjednik Donald Trump, prema nacionalnoj CNN-ovoj anketi, uspio je privući više Latinosa nego u prošloj kampanji, onoj iz 2016. godine.</p><p>Preuzeo je, navode, gotovo polovicu željene populacije na Floridi. Veliki napredak u odnosu na 2016., kad je imao njih 35 posto. Biden, s druge strane, zauzima nešto više od polovice glasova Latinosa u ovoj državi, što je pad u odnosu na 62 posto koji su podupirali raniju demokratsku kandidatkinju <strong>Hillary Clinton</strong>. Biden je, napomenimo, izgubio i dio podrške Latinoamerikanaca u Georgiji i Ohiju, vrlo važnim državama u utrci za Bijelu kuću.</p><h2>Razlika kod Latinosa </h2><p>Demokratski kandidat ulovio je samo 16 posto te demografske skupine u Georgiji i oko 24 posto u Ohiju, u usporedbi s 40 i 41 posto, koliko ih je imala Hillary. S druge strane, Latinoamerikanci su iskazali jasnu podršku demokratima u Arizoni, također vrlo važnoj državi. U trenutku dok pišemo ovaj tekst, tu je prebrojeno oko 86 posto glasova i Biden je u vodstvu s otprilike 69 tisuća glasova. Prvi put u posljednjih dvadeset godina ova država se obojila u plavo.</p><p>Zbog čega su Latinoamerikanci u različitim dijelovima SAD-a ovako polarizirani u svojem političkom opredjeljenju?</p><p>Jedan od razloga, smatra politologinja <strong>Heather Silber Mohamed</strong>, jest u različitim povijesnim podrijetlima i iskustvima. Brojni Kubanci i Venezuelanci s Floride došli su iz opresivnih, socijalističkih režima, dok su meksički Amerikanci na drugom kraju države empatičniji i naviknutiji na imigrantsku poziciju u kojoj su se njihovi preci ili oni sami našli u bijegu od siromaštva.</p><p>Osim toga, Trumpov tvrdi stav prema Kubi i Venezueli izazvao je simpatije Latino populacije s Floride, koje su samo narasle nakon njegovih predizbornih skupova i parada u mjesecima prije izbora. U arizonskom okrugu Maricopa, u kojemu je centar za brojenje glasova i pred kojim republikanski simpatizeri glasno prosvjeduju, a policija ih čuva, trećina stanovnika su Latinoamerikanci.</p><p>Tu su demokrati porasli u rejtingu, s 46 posto u 2016. na 52 posto danas. Latinosi, navodi politologinja, odigravaju vrlo važnu ulogu u ovim izborima, a prema prvim rezultatima, više od 14,6 milijuna glasača iz ove skupine izašlo je dati svoj glas. To je više od dva milijuna ljudi i glasova nego na prošlim izborima. Naravno, kod Arizone ne smijemo zaboraviti ni Trumpov loš tretman i ruganje preminulom <strong>Johnu McCainu</strong>.</p><p>Pokojni arizonski republikanski senator, ratni heroj i veteran Vijetnamskog rata preživio je mučenja u ratnom zarobljeništvu, a Trump mu se narugao rekavši kako McCain nije nikakav heroj, jer heroje nitko ne može uhvatiti. Nakon što je McCainova udovica javno iskazala podršku Bidenu, moglo se naslutiti u kojem smjeru će se okrenuti donedavno republikanska Arizona. Teška bitka vodi se i u Georgiji, u kojoj u trenutku pisanja ovoga članka neznatno vodi Donald Trump. Prema posljednjim podacima, Biden je dodatno smanjio zaostatak i oni bi u popodnevnim satima četvrtka trebali objaviti nove podatke.</p><h2>Što je s Afroamerikancima? </h2><p>Ostalo je otprilike šezdeset tisuća glasova za prebrojavanje u trenutku pisanja ovoga članka. Latinoamerikanci u ovoj južnjačkoj državi poklonili su svoje povjerenje Joeu Bidenu, kako je objavio America’s Voice. Za Bidena se, prema izlaznim anketama, odlučilo 69 posto Latinosa u Georgiji, u odnosu na njih 28 posto koji su iskazali podršku Trumpu.</p><p>Što se tiče Afroamerikanaca, prema izlaznim anketama, njih čak 90 posto glasalo je za Bidena, a 9 posto za Trumpa. Washington Post piše kako bi upravo Afroamerikanci mogli donijeti prevagu Bidenu u ključnim državama. Ugledni američki list, pozivajući se na izlazne ankete, piše kako su na nacionalnoj razini afroamerički muški glasači golemom većinom poduprli demokratskog kandidata s čak 87 posto glasova, u odnosu na njih 12 posto, koji su se odlučili za republikanca.</p><p>Kod žena je razlika još izraženija, čak 91 posto je glasalo za Bidena, a 8 posto za Trumpa, navode. Ovakvi postoci ne čude, s obzirom na niz prosvjeda protiv rasizma nakon policijske okrutnosti nad <strong>Georgeom Floydom</strong>. </p>