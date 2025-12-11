Obavijesti

KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Što bi danas rekao Franjo Tuđman da vidi Hrvatsku?

Piše Tomislav Klauški,
Što bi danas rekao Franjo Tuđman da vidi Hrvatsku?
Vjerojatno ne previše. HDZ je i dalje na vlasti, što bi njemu osobno bilo bitno i drago. Ljevica je opet svedena na vlast u nekoliko gradova i županija

Ovoga tjedna navršilo se 26 godina od smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. I tko se danas na njega najviše poziva? Upravo oni koji su ga godinama kritizirali i protiv kojih se on, političkim, ali i drugim metodama, godinama borio - ljevičari, antifašisti, liberali...

