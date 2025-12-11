Vjerojatno ne previše. HDZ je i dalje na vlasti, što bi njemu osobno bilo bitno i drago. Ljevica je opet svedena na vlast u nekoliko gradova i županija
KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Što bi danas rekao Franjo Tuđman da vidi Hrvatsku?
Čitanje članka: 1 min
Ovoga tjedna navršilo se 26 godina od smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. I tko se danas na njega najviše poziva? Upravo oni koji su ga godinama kritizirali i protiv kojih se on, političkim, ali i drugim metodama, godinama borio - ljevičari, antifašisti, liberali...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih