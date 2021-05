Andrej Plenković, posve očekivano, predstavio se kao pobjednik lokalnih izbora. Čak i onda kad je ispao gubitnik. Jer kao što izborna pobjeda može skupiti zadah poraza, tako i poraz može imati miris pobjede. Pogotovo tuđi poraz.

Pa se tako pobjede u Slavoniji mogu tumačiti kao porazi, a poraz u Zagrebu mogao bi se u nekom scenariju čak smatrati pobjedom. I to ne zato što je Plenković nahvalio pogubljenog gubitnika Davora Filipovića, već zato što je SDP u Zagrebu pogažen još snažnije nego HDZ.

Pobjeda na lokalnim izborima oduvijek je bila u očima promatrača.

Drugi krug lokalnih izbora bit će zadnji redovni izbori u iduće tri godine. Do tada, do te daleke 2024. godine, miješat će se karte, preslagivati odnosi snaga i transformirati politička mapa Hrvatske. A u središtu bi i dalje trebao biti Andrej Plenković: stisnut između radikalne i unutarstranačke desnice, te između (ras)pada SDP-a i uspona platforme Možemo!.

U tom rasponu mogu se gledati i Plenkovićeve pobjede i porazi.