POVIJESNI POSJET ANTARKTICI

Što će Kolinda raditi na Južnom polu: Put od 17.000 € za skok u ledeno more i 'đir' s pingvinima

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 3 min
Što će Kolinda raditi na Južnom polu: Put od 17.000 € za skok u ledeno more i 'đir' s pingvinima
Foto: ilustracija

Bivša predsjednica RH boravit će na ekskluzivnom brodu s ekipom. Pitali smo iskusnog Stipu Božića kako se treba pripremiti za Južni pol

Admiral

Prvi iskrcaj na tlo Antarktike trenutak je koji ćete zauvijek pamtiti! Hodanje obalom među tisućama pingvina najljepši i najneposredniji je način upoznavanja jedinstvenog životinjskog svijeta Antarktike. Ovim riječima opisali su dio plana putovanja na Antarktiku u organizaciji Kristijana Iličića, travel blogera, a među avanturistima koji su s njim je i Kolinda Grabar Kitarović, bivša predsjednica Republike. Ona će idućih dana uživati u šetnji s pingvinima, u pogledu na morske leoparde i orke te istraživati kitove i sante leda...

