Što će Primorac nakon izbornog poraza? Za 24sata otkriva: 'U Hrvatsku ću dovesti nobelovce'

Dragan Primorac, nakon gubitka predsjedničkih izbora, vraća se svom pozivu znanstvenika te politiku ostavlja iza sebe. Nema, kako kaže ekskluzivno za 24sata, razočarenja, htio je dati svoje znanje i kontake koje ima u svijetu Hrvatskoj, ali što je tu je.

Već jučer je, kaže, razmijenio poruke s nobelovcima i dogovorili su kongres u Hrvatskoj za lipanj 2026. To će biti četrnaesti kongres po redu koji je Primorac organizirao. Četvero nobelovaca definitivno dolazi.

- Imam poziciju na sveučilištima, dva američka, jedno indijsko i na medicinskim fakultetima sveučilišta u Splitu, Rijeci i Osijeku- kaže Primorac za 24sata. Ljudima, dodaje, nije jasno tko je pobjednik jer se on drži odlično, ima sto postotni mir, odradio je, kaže, sve korektno.

- Ponudio sam snažnu Hrvatsku, Hrvatsku znanja koja će biti partner s vodećim državama svijeta jer ja i jesam prijatelj s vodećim državnicima. Htio sam snažno pozicinonirati globalno Hrvatsku, koja neće sjediti ispod stola ili sa strane nego za stolom i koja će zajedno donositi odluke - rekao je Primorac.

On je, kaže, kompletno izgrađena osoba sa reputacijom u svijetu, financijski neovisna, potpuno je miran i čistog srca. Osim svega navedenog, bavit će se i disertacijama svojih studentata kojih ima mnogo i koji se jako raduju što se vraća u svoju profesoru. Ne žali ni trenutka što je ušao u ovu utrku, jer je htio Hrvatskoj, kaže, samo dobro.

- Osobno ću nastojati djelovati u području znanosti, zdravstva i međunarodne suradnje, kako bi što snažnije ojačao našu domovinu u svijetu. Brojni projekti su iza mene, čekaju me studenti, svima puno uspjeha - rekao je u svom govoru Primorac što je detaljnije objasnio za 24sata.

Zagreb: Obraćanje Dragana Primorca nakon objave izbornih rezultata | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Inače, Dragan Primorac redovan je profesor na tri fakulteta u Hrvatskoj, a odlukom Senata Sveučilišta iz Indije za posebne zasluge forenzičnih znanosti, kao prvom Europljaninu dodijeljeno je počasno zvanje profesor emeritus.

Što se tiče politike, Primorac je bio ministar znanosti od 2003. do 2009. godine te je s odlaskom Ive Sanadera s mjesta premijera i on odstupio s ministarske pozicije. Potom se kandidirao za predsjednika gdje je izgubio da bi ponovno pokušao nakon 16 godina. U nijednu stranku neće ulaziti, dati će se kompletno u znanost.

Politički analitičar Jerko Trogrlić rekao je da bi bolje prošao da je išao kao nezavisni jer su prve ankete koje su ispitivale njegov rejting, a još nije bio kandidat HDZ-a, pokazale puno veću prednost pred Milanovićem.

- Već tada sam govorio da će njegov rejting biti realan tek kada postane stranački obojan. Jer jedno je kada govorimo o nekome tko je izvan te utakmice, a drugo kada ga politika uprlja. I to se točno dogodilo. Kasnije, kada ide kao HDZ-ov kandidat rejting mu pada - kaže Trogrlić i dodaje da nije imao dobru kampanju, da je šarao i da je otpočetka trebao biti više izazivački nastrojen prema Milanoviću. To je promijenio u kampanji za drugi krug, ali nije bilo dovoljno. Osvojio je šest posto više glasova nego u prvom krugu, ali je i dalje to najslabiji rezultat HDZ-a u drugom krugu predsjedničkih izbora u povijesti.