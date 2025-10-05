Obavijesti

News

Komentari 5
ĆAĆA SE VRAĆA? PLUS+

Što dr. Ivo smišlja iza zidina svoje vile? Neki HDZ-ovci nam priznali: 'Da, u kontaktu smo!'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 5 min
Što dr. Ivo smišlja iza zidina svoje vile? Neki HDZ-ovci nam priznali: 'Da, u kontaktu smo!'
Zagreb: Ivo i Mirjana Sanader taksijem stigli do ku?e u Kozar?evoj ulici | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

NOVI EXPRESS Nakon vijesti o kontaktima s visokopoziconiranim HDZ-ovim dužnosnicima, Express je razgovarao s uglednim HDZ-ovcima koji priznaju: Da, sa Sanaderom smo u kontaktu!

“Ćaća se vraća” više ne zvuči kao šaljiva dosjetka ili čak i kletva, nego kao politički scenarij koji postaje sve izgledniji.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
MUČAN SLUČAJ

ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!

INDIANA, SAD Brittany Fortinberry (31) optužena je za 47 kaznenih djela seksualnog zlostavljanja dječaka koje je zavodila, silovala i drogirala. U jednom slučaju natjerala ih je da nose masku iz filma Vrisak tijekom grupnog seksa. Prijeti joj do 40 godina zatvora
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...
Gdje je tijelo ludog majora iz Bjelovara? Srbija: Vratite nam ga! Hrvatska: Nije više kod nas
VELIKI MISTERIJ

Gdje je tijelo ludog majora iz Bjelovara? Srbija: Vratite nam ga! Hrvatska: Nije više kod nas

NOVI EXPRESS Misterij oko tjelesnih ostataka zloglasnog oficira JNA koji je ubio 11 hrvatskih branitelja i samoga sebe u suludom činu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025