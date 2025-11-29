Od mesa i luksuznih satova do putovanja, stanova i kamenih ploča. Mašta radi svašta
MITO ZA EKIPU PLUS+
Što Hrvati sve daju za mito? Od lakiranja auta, skupih satova, PVC stolarije pa čak i kamenje
Čitanje članka: 1 min
U Hrvatskoj, čini se, mito se nikad nije svodio samo na novac. U najnovijoj akciji Uskok bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića navodno sumnjiči da je s kumom primio više od 100 tisuća eura, ali i meso. Povodom toga, podsjetimo s čime se sve podmićivalo u velikim aferama.
