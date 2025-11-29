Obavijesti

News

Komentari 23
MITO ZA EKIPU PLUS+

Što Hrvati sve daju za mito? Od lakiranja auta, skupih satova, PVC stolarije pa čak i kamenje

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Što Hrvati sve daju za mito? Od lakiranja auta, skupih satova, PVC stolarije pa čak i kamenje
Foto: Canva

Od mesa i luksuznih satova do putovanja, stanova i kamenih ploča. Mašta radi svašta

U Hrvatskoj, čini se, mito se nikad nije svodio samo na novac. U najnovijoj akciji Uskok bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića navodno sumnjiči da je s kumom primio više od 100 tisuća eura, ali i meso. Povodom toga, podsjetimo s čime se sve podmićivalo u velikim aferama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?
RODITELJI U STRAHU

Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?

Iz grada osnivača potvrdili su da je početkom mjeseca uhićena jedna odgajateljica. Ono za što ju se sumnjiči je stravično...
Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!
HOROR NAPAD

Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici
Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito
BILI SU BLISKI, ALI...

Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito

Mikulićevo uhićenje proizašlo je iz afere s otpadom bračnog para Šincek. Bili su bliski, a onda je glavni državni inspektor počeo tražiti novac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025