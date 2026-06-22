Što je donio mirovni razgovor u Švicarskoj? Neizvjesno pitanje oko Hormuza i jedna prepreka

Iran i Sjedinjene Američke Države uspostavili su "komunikacijsku liniju" s ciljem osiguravanja "sigurnog prolaza" kroz strateški važan Hormuški tjesnac, objavili su posrednici Katar i Pakistan u zajedničkoj izjavi nakon nedavno završenog kruga pregovora u Švicarskoj. Nova linija stvorena je kako bi se "izbjegli incidenti i nesporazumi s ciljem sigurnog prolaska trgovačkih brodova" tijekom 60-dnevnog razdoblja definiranog sporazumom dviju zemalja. Ovaj pomak dolazi usprkos velikim napetostima i prijetnjama koje su zamalo prekinule cijeli pregovarački proces.

Neizvjesnost i dalje prijeti ključnom plovnom putu

Protok prometa kroz Hormuški tjesnac ostat će ograničen sve dok traje neizvjesnost oko statusa plovnog puta, ocijenio je Gregg Carlstrom, dopisnik The Economista za Bliski istok.

Foto: Nathan Howard

​- Trebamo zapamtiti, ključno pitanje kada je riječ o Hormuzu nije: kaže li Iran da je otvoren ili zatvoren? - rekao je Carlstrom za CNN.

​- Što više prijepora budemo imali oko statusa tjesnaca, mislim da će kompanije biti sve nesklonije prolaziti njime - dodao je.

Prema memorandumu o razumijevanju koji su potpisali SAD i Iran, Teheran se mora "maksimalno potruditi" kako bi osigurao "siguran prolazak trgovačkih brodova bez naknade" kroz tjesnac u razdoblju od 60 dana. Unatoč tome, Iran je već zaprijetio da će prekršiti to obećanje. Prošle subote iransko vojno zapovjedništvo objavilo je da će zatvoriti tu ključnu točku za trgovinu naftom kao odgovor na kontinuirane izraelske napade u Libanonu i američko "neprovođenje" sporazuma o završetku rata.

Trumpove prijetnje zamalo su ugrozile pregovore

Iako su posrednici iz Katra i Pakistana izjavili da su pregovori u Švicarskoj zaključeni konstruktivno te da se tehnički razgovori nastavljaju, cijeli proces bio je na rubu propasti. Samo nekoliko sati prije objave napretka, iranski izvor rekao je za CNN da su pregovori zaustavljeni nakon što je predsjednik Donald Trump u intervjuu za Fox News zaprijetio Iranu. Trump je najavio nastavak bombardiranja i preuzimanje kontrole nad Hormuškim tjesnacem, rekavši: "Ako ne postignu dogovor, naplaćivat ćemo cestarinu."

Foto: Nathan Howard

Prema iranskim državnim medijima, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei potvrdio je da je Iran isprva odbio nastaviti pregovore nakon Trumpovih prijetnji, što je odmah dovelo do rasta cijena nafte. Ipak, Baghaei je kasnije izjavio da je postignut "dobar napredak", što je bio iznenađujući ishod nakon dugog razdoblja neizvjesnosti. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da su ukinute sankcije na naftu njegove zemlje i da su oslobođena neka zamrznuta sredstva u inozemstvu. Također je rekao da je "pokrenut veliki plan obnove i razvoja za Iran".

Foto: Denis Balibouse

Posrednici Pakistan i Katar rekli su da su se SAD i Iran dogovorili o osnivanju Visokog odbora koji će osigurati "politički nadzor nad posredovanjem", kako stoji u njihovoj zajedničkoj izjavi o pregovorima. Pregovarači koji će izvještavati taj odbor vodit će radne skupine usmjerene na nuklearna pitanja, sankcije i druge načine provedbe sporazuma.

Sukob u Libanonu kao ključna prepreka

Iznad cijelog dogovora i dalje se nadvija sjena sukoba između Izraela i Hezbollaha u Libanonu, koji se nastavlja unatoč nedavnoj obnovi primirja. Kako bi se riješio taj problem, SAD i Iran dogovorili su stvaranje "dekonfliktne ćelije" koja uključuje Libanon, a koju će voditi Katar i Pakistan, s ciljem osiguranja prekida vojnih operacija u toj zemlji. Araghchi je poručio kako će učinkovitost tih napora biti "prvi pravi test" cijelog sporazuma.

Foto: Fabrice Coffrini

Za Teheran je prekid izraelskih napada na njihovog najvažnijeg saveznika u regiji oduvijek bio središnji zahtjev u pregovorima. S druge strane, za Izrael je gubitak slobode djelovanja s ciljem daljnjeg slabljenja Hezbollaha neprihvatljiv i predstavlja ozbiljan test bliskog savezništva sa Sjedinjenim Državama. U izraelskoj ofenzivi u Libanonu od 2. ožujka ubijeno je više od četiri tisuće ljudi, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva. I predsjednik Donald Trump i potpredsjednik JD Vance pokazuju sve veće nestrpljenje zbog izraelskih napada u Libanonu i otpora prema memorandumu s Iranom.

*uz korištenje AI-ja