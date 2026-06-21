Trump se ponovno obrušio na Meloni: 'Branimo ih godinama, a kad nama treba, oni ništa'

Američki predsjednik Donald Trump i u nedjelju je kritizirao talijansku premijerku Giorgiju Meloni, kada ju je optužio da odbija američke zahtjeve za sprječavanje Irana u nabavi nuklearnog oružja. Trump se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, a njegove izjave dolaze usred sve zategnutijih odnosa dvoje čelnika.

After spending Trillions of Dollars on NATO, Italy, and its Prime Minister, wouldn’t even think of becoming involved with the Islamic Republic of Iran and their very serious Nuclear Threat. For decades, we defend them but, when tested, they are not there to defend us, and the… pic.twitter.com/OksQx0VWaI — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 21, 2026

- Nakon što smo potrošili bilijune dolara na NATO, Italija i njezina premijerka ni ne pomišljaju uključiti se u rješavanje problema Islamske Republike Iran i njihove vrlo ozbiljne nuklearne prijetnje. Branimo ih desetljećima, ali kad dođe do iskušenja, nema ih da brane nas i ostatak svijeta. To nije dobro, napisao je Trump.

Meloni je ranije optužila Trumpa za besmislene i stalne neprovocirane napade. Svađa je eskalirala nakon što je Trump tvrdio da ga je Meloni na summitu G7 skupine u Francuskoj nedavno molila za zajedničku fotografiju.

Američki predsjednik također je optužio Meloni da je izazvala 'veliku logističku neugodnost' navodnom odlukom da SAD-u uskrati korištenje talijanskih zračnih baza za vojne operacije povezane s Iranom. Talijanski mediji ranije su izvijestili da je Italija u ožujku ograničila korištenje zračne baze Sigonella na Siciliji za određene američke vojne aktivnosti. Također je naglasio da Washington značajno pridonosi sigurnosti Italije kroz NATO. Američki predsjednik je na kraju ustvrdio da Meloni sada pokušava obnoviti odnose s njim nakon što su SAD "vojno porazile Iran", povezujući to s njezinim položajem na domaćoj političkoj sceni.