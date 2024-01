Što je nužna obrana zbog koje su oslobodili Knegu? 'Napadnuti je uzvratio adekvatnom silom'

Kristijan Knego u petak je nepravomoćno oslobođen optužbe za ubojstvo Tomislava Sablje u klubu Ritz u travnju prošle godine, a Dorian Mraković oslobođen je optužbe da mu je pomogao.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa ... Zagreb: Kristijan Knego i Dorian Mraković oslobođeni krivnje za ubojstvo Tomislava Sablje | Video: 24sata/pixsell

Odlukom Županijskog suda u Zagrebu odmah će ih se pustiti iz istražnog zatvoru u kojemu su proveli punih devet mjeseci.

Sud je utvrdio da je Knego djelovao u nužnoj obrani pa onda nema kaznenog djela. Kako nema kaznenog djela, ni Mraković nije mogao pomagati u počinjenju kaznenog djela, rekla je sutkinja.

Pitali smo Branka Šerića, odvjetnika s dugogodišnjim iskustvom u kaznenim predmetima, koji je karijeru započeo kao sudac, što znači postupanje u nužnoj obrani i kako sud procjenjuje je li riječ o nužnoj obrani, prekoračenju ili nečemu drugome.

- Postupanje u nužnoj obrani je kad se primijeni adekvatna sila prema napadaču, a to je nešto što se cijeni od slučaja do slučaja. Znači, napadnuti uzvraća istom silom koja je proporcionalna sredstvu, jačini i načinu napada. To može biti hladnim, vatrenim oružjem čak i golim rukama, a važno je da napadnuti uzvrati i primijeni jednakomjernu silu na isti način. Znači on uzvraća na napad, istovremenim odvraćanjem napada. Mora biti istovremeno s napadom kako bi se radilo o nužnoj obrani. Na primjer, da taj odgovor na napad nije nakon deset minuta od napada nego istovremeno. Adekvatno sredstvo znači da se ne ide, primjerice, nožem na golorukog napadača. Ili, recimo, netko vas napada nožem, ali je daleko, a vi ga upucate pištoljem. U tom slučaju radilo bi se o prekoračenju nužne obrane - pojašnjava Šerić.