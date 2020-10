Naravno, jednako je mogu\u0107e i da je Penceu u oko upala \u0161minika.

<p>Uz muhu koja mu je sletjela na glavu, krvavo lijevo oko Mikea Pencea također je zasjenilo debatu koja je imala puno manje žestine od obračuna Bidena i Trumpa prošlog tjedna.</p><p>Kako mu je Kamala Harris bila s desne strane, Pence često morao okretati prema njoj pa je krvavo oko često bilo u fokusu kamera. Naravno, mogući su brojni razlozi, a u komentarima su se mnogi pitali je li i Pence možda zaražen korona virusom.</p><p>Naime, konjuktivitis je jedan od mogućih simptoma Covida-19, no treba istaknuti da su mogući i brojni drugi uzroci pa se tako još ne zna što je uzrokovalo crvenilo oka kod Pencea. </p><p>Naravno, jednako je moguće i da je Penceu u oko upala šminika.</p><p>Američki mediji izvijestili su da je do 34 ljudi iz Bijele kuće i njihovih kontakata u proteklim danima dobilo pozitivni nalaz na korona virus. Susret u vrtu Bijele kuće gdje su se mnogi družili bez maske, a tamo je bio i Pence, bio je i jedna od tema debate.</p><p>Konjunktivitis je najčešća bolest očiju u razvijenim zemljama. Može varirati od blage upale sa suzenjem oka do jake upale koja uzrokuje ozljedu i odumiranje tkiva.</p><p>Najčešći uzrok su virusne ili bakterijske infekcije, mogu biti i infekcije klamidijom ili gljivicama, pa i parazitima, iako rijetko. Uzročnici su i alergije na pelud, prašinu, kozmetiku za oči ili životinjsku dlaku, a konjunktivitis može biti povezan s nekom drugom bolesti. Javlja se tijekom obične prehlade ili nekih vrsta osipa.</p>