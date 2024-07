Što je sve 'vidjela' Sabornica: Aviončić za Krstičevića, tučnjava u kafiću, Glasnović i Pernar

To je kolijevka hrvatske demokracije, mjesto gdje se donose svi zakoni i važne odluke, gdje se kroji život građana Republike Hrvatske. Najviša je državna institucija, unatoč uvriježenom mišljenju, Sabor je iznad Vlade. Biti izabrani predstavnik naroda je najviša čast koju neka osoba može dobiti, a izbori su temelj demokracije, koju je Hrvatska krvavo izborila. Zastupnici predstavljaju građane i obavezni su raditi u njihovu korist, ti isti građani ih plaćaju i biraju, odnosno 'zapošljavaju'. Međutim, nije sve izgovoreno i napravljeno u Sabornici u skladu s njenom važnosti. Saborski zidovi su se naslušali svakakvih izjava i nagledali brojnih incidenata, a saborska straža je jedno vrijeme redovito iznosila tadašnjeg zastupnika Ivana Pernara na hodnik.

Fizički obračuni

A 1990. je došlo do prvog fizičkog obračuna, odmah nakon što je konstituiran prvi višestranački saziv. Dok je za govornicom zastupnik Srpske narodne stranke Radoslav Tanjga izjavio da je prema njegovu mišljenju nova HDZ-ova vlast ustašoidna, prema njemu je poletjela kožna aktovka zastupnika Ivana Bobetka, sina generala Janka. Četiri godine kasnije, dogodio se do sad najgori fizički obračun, i to u saborskom kafiću. HDZ-ov Drago Krpina, učitelj i pjesnik, u ljutnji je bacio stolac na zastupnika tadašnje Srpske narodne stranke Dragana Hinića pa krenuo prema njemu. Međutim, Hinić je bio bivši policajac i karate majstor. Zamahnuo je i udario Krpinu samo jednom u nos, što je bilo dovoljno da ga nokautira. Krpinu je to onesposobilo, a kad se pribrao, poetski je izjavio: 'U Saboru je potekla hrvatska krv'.

Iduće godine, 1995., HDZ-ov zastupnik Šime Đodan prijetio je kolegi iz HSLS-a Mladenu Vilfanu riječima: "Šuti s tom glavom idealnom za nabijanje na kolac". To nije bio prvi Đodanov incident, pa je reagirao i sam pokojni Tuđman i marginalizirao ga u stranci. 2001. godine, u fizički obračun se upušta i Ljubo Ćesić Rojs, tada zastupnik HDZ-a. U Sabornici je zamahnuo šakom prema IDS-ovom Dini Debeljaku. Rojsov udarac je Debeljaku samo očešao nos, a nakon incidenta, Rojs je izjavio: 'Da sam ga pošteno odvalio, nikad ne bi ustao'.

youtube | Foto: youtube

Do 2018. godine nije bilo incidenata na rubu fizičkih obračuna, no onda je u Saboru nezavisni Željko Lacković dignuo živce Miri Bulju taknuvši mu u ono što Bulj smatra svetim: njegov ratni put. Naime, Grmoja je dan ranije za jedne novine dao intervju u kojem je iznio ozbiljne optužbe o korumpiranosti Državnog sudbenog vijeća u kojem je sjedio i Lacković. Samog Lackovića je nazvao Bandićevim čovjekom i spomenuo Bandićeve marifetluke. Lacković ga je zbog toga htio tužiti za klevetu, i nakon rasprave u Saboru u kojem Grmoji nije skinut imunitet da ga Lacković može tužiti, Bulj i Lacković su ušli u raspravu. Lacković mu je spomenuo njegov ratni put u negativnom kontekstu, a Bulj ga je zbog toga navodno htio istući. Srećom, Grmoja i Petrov su Bulja izveli iz Sabornice i smirili.

Te iste godine, Grmoja se našao u priči oko još jedne tučnjave. Naime, Hrvoje Zekanović, dok je još bio u Hrastu, je zatražio od Grmoje da mu se javno ispriča zbog prijetnje da će ga 'nalupati'. Njih dvojica su se nešto prepirali u Saboru, pa se Grmoja digao iz svoje klupe, sjeo pokraj njega i počeo mu tumačiti kako stvari stoje. Kad se dignuo, Zekanović mu je doviknuo 'mrš', nakon čega je Grmoja ponovno došao do njega. U međuvremenu je predsjedavajući Milijan Brkić izrekao Zekanoviću opomenu i naredio mu da napusti Sabornicu. Hrastovac tvrdi da je Grmoja došao kod njega u klupu kako bi mu fizički zaprijetio. Zastupnik Mosta je na to odmahnuo rukom i ustvrdio da ga nije pozvao van iz sabornice da ga nalupa, nego da čuje što ga točno muči. U prošlom sazivu, Zekanović je Grmoji dobacio 'Kad se ja zaletim, neće biti Pupovca da te brani'.

Godinu dana kasnije, 2019., opet Grmoja. Ovaj put protiv Plenkovića. Naime, iz saborske klupe, Grmoja je HDZ-ovom Josipu Boriću dobacio: 'Gdje si ti bio, kao i anemični', aludirajući na to da premijer nije bio u ratu zbog anemije. Plenković se ustao s mjesta premijera i krenuo prema Grmoji, a nekoliko zastupnika se ubacilo između njih. Plenković tvrdi da ga nije išao udariti, već čuti u čemu je problem.

Foto: screenshot/HRT

Miro Bulj je, otkad je novog saziva, bar tri puta ostao bez prava da sudjeluje u raspravi jer pušta u Saboru TikTokove u kojima Stipo Mlinarić Ćipe svojim pratiteljima govori da neće koalirati ni s HDZ-om ni s SDP-om. Oni koji su često na saborskim hodnicima, znaju da je za Bulja to mala žrtva.

I Stevo Culej nije zazirao od fizičkih obračuna. Jednom prilikom na saborskom hodniku napao je Pernara nakon što je ovaj izbačen iz sabornice. Dok se Pernar obraćao novinarima u saboru, u jednom trenutku prišao mu je HDZ-ov Stevo Culej i krenuo se derati na njega. U jednom trenutku ga je fizički gurnuo.

- Balavac jedan, jesam ja krvave gaće nosio po Velebitu za tebe, da bi ti to radio ovdje. Sram te bilo. I onaj tko te doveo ovdje, jebem ti - urlao je Culej da bi se potom udaljio.

Culej je optužio Živi zid da su mu ukrali torbu. Torba u kojoj su, kako kaže Culej, brojni dokumenti nestala je, prema njegovim riječima, 8. listopada, na Dan otvorenih vrata sabora. U njoj su bili dokumenti o ratnim zločinima, a navodno je tu bilo i dokumenata iz Haaga, kao i dokumenata vezanih za UDBA-u.

Vrijeđanje i prijetnje

Uz poneke incidente koji su graničili ili prelazili liniju fizičkog obračuna, česti su i verbalni sukobi koji prerastu u uvrede. Davor Dretar Drele, zastupnik Domovinskog pokreta, izazvao je skandal kada je izgubio živce na saborskom Odboru za gospodarstvo i ministru Davoru Filipoviću poručio da je 'pizda'. Katarina Peović, saborska zastupnica Radničke fronte, je javno ustvrdila da je HDZ 'kvislinška stranka', a Krešo Beljak: 'HDZ je žohar. HDZ je štakor'. Peović je bila meta HDZ-ovog Vinka Zulima koji je u saborskom kafiću na nju urlao da su joj preci bili koljači, a kako ju nije htio pustiti na miru, njegovi stranački kolege su ga odvukli. Ante Prkačin je u raspravi o migrantima Urši Raukar Gamulin dobacio: 'Slušaj, nakazo jedna, koliko te Bog unakazio tjelesno toliko ti je i glavu', a Kristini Ikić Baniček je u drugoj prilici rekao da je 'debeljuškasta' i 'masna' jer više nije imao argumenata u raspravi. Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista se derao na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

- Nećete me izbaciti. Ja ću cijeli dan tu stajati i ometati sjednicu. Neka me policija s lisicama odvede van. Jesam li se ja za to borio u ratu? Bando prokleta! - vrištao je Sačić.

U Kninu obilježena 27. godišnjica utemeljenja Hrvatskog vijeæa obrane | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

HDZ-ovac Ante Deur je Sačića pitao je li još uvijek Jugoslaven ili Hrvat te mu uputio niz uvreda:

- Jugoslavenčino jedna stara, Titovo jugoslavensko govedo, stara milicajčino koji je zatvarao hrvatske domoljube, srami se - rekao je Deur.

Možda najgora šovinistička izjava je došla iz usta Ante Kovačevića. 12. listopada 2001. godine, kada je tražio ispravak netočnog navoda, izvrijeđao je Vesnu Pusić, jer bolju argumentaciju nije bio sposoban smisliti.

- Pa već dulje vremena razmišljam kako odgovoriti na replike gospođe Pusić koje su uvredljive. Gospođo Pusić u ime digniteta ovog Sabora moram vam reći da vas je dragi Bog stvorio za madraca, a ne za mudraca. A ona hoće biti mudrac - izjavio je tad.

Patrik Macek/PIXSELL | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

I to nije jedini ispad, u raspravi o pravima homoseksualaca je bubnuo: 'Draža mi je rodnica nego govnica'.

Niz seksističkih ispada nije počeo s Kovačevićem. 1997. godine HDZ-ovac Vice Vukojević je HSLS-ovoj zastupnici Đurđi Adlešić replicirao sljedećim riječima: - Manje pričaj, više rađaj!

storyeditor/2022-11-02/PXL_101022_96063900.jpg | Foto: Neva Žganec/PIXSELL, Dreamstime

Tu je i Vladimir Šeks koji je Gordani Sobol, iznerviran na sjednici Mandatno-imunitetnog povjerenstva, gdje ga je Sobol upozorila da oni nisu sud, dobacio:

- A gdje je vaš suprug, u zatvoru. Vas treba biti sram. Vi se držite pristojnosti kao plesa oko štange.

Ljubo Ćesić Rojs je u Saboru izjavio i da 'pivac ne more sakati na pivca' kad se raspravljalo o pravima homoseksualaca, a nekoliko mjeseci nakon je svojim kolegama rekao:

- Pozivam političare da priznaju da su topla braća, kao gradonačelnik Berlina.

Tu je i izjava:

- Zašto ne prikažete gdje se muškarac s muškarcem...? A ja sam imao prilike i takve kazete gledati, gospodo draga. Pa da vidite kada izvali oči kao varen zec kako je to ružno za gledati.

Željko Glasnović

Nevjerojatne izjave u Saboru je imao i general Željko Glasnović.

- Ima jedna teorija da ljudi gušteri vladaju Hrvatskom. Oni jesu gušteri, to su bivši nacionalisti koji vode državu - rekao je.

O Istanbulskoj konvenciji.

- Imate na primjer, što su rodno neutralni zahodi? Ubrzo ćemo trebati ovdje u Saboru šest zahoda: za muškarca u ženskom tijelu, obratno i tako dalje. Nama ne trebaju nametat zemlje koje su ozakonile pedofiliju, zoofiliju, koprofagiju. U nekim zemljama najveće nagrade dobivaju aborcionisti koji su abortirali desetke tisuća djece.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

- Neki sjede ovdje, šugavi Jugosloveni - rekao je.

Tražio je tako i da se 'naši' zločinci izruče domovini jer je važno da svi ti domoljubi odrađuju kazne u Hrvatskoj, a ne da ih u 'nekom wc-u dohvati neki Marokanac'.

Dotaknuo se i Bandića.

- Tu se rokate oko Bandića, a on je jedan od vas. On je primjer homojugoslovenikusa.

Za vrijeme prosvjeda studenata FFZG-a koji nisu htjeli da ih se spoji s KBF-om, napisao je, pa ponovio:

- Taj društveni performans izvode razmažena derišta recikliranih komunista, kvazi intelektualaca koji u životu nisu radili i kao njihovi roditelji hoće sebi osigurati ugodnu lijenost. Njih vode skojevke neobrijanih nogu koje su dobivale novac za diplomske radove kao npr. Uloga bosanskog tovarnog konja u NOB-u. Taj fenotip podivljaloga titojugenda može se lako prepoznati: imaju blijedi ten kao da su robijali u KPD Zenica, vratovi su im kao pet kuna, imaju duge prste od igranja video igara, a glave su im u odnosu na tijelo nesrazmjerne veličine.

Žalio se i na to da zastupnici imaju previše posla.

- To je information overload. Da imate tri pravna tima uz svakog zastupnika, ne bismo mogli proučiti sve zakone, ja ne razumijem ovo danas - rekao je.

Spominjao je i jugozomboide, moralne tifusare, guzičare, stražnjičare, Croslaviju, opus je dovoljno širok za omanju knjigu.

- Nek vaša djeca idu u wc tamo, rodno neutralne wc - e, neokomunizam i svi glumite kozmopolite, lažne humaniste. Milijuni Afrikanaca sjede na koferima da dođu ovdje - izjavio je za govornicom.

Jednom prilikom u saborskom hodniku oko Glasnovića su se okupili novinari, a RTL-ov Ivan Skorin ga je zamolio da objasni kako se u podršci za predsjednika Sabora našao na istoj strani s nekima o kojima neprestano govori samo najgore, aludirajući na Milorada Pupovca i njegov SDSS, o kojima zajedno s „jugokomunistima“ i „udbašima“, Glasnović inače ne prestaje govoriti.

- A kako bi vi da vam zabijem taj mikrofon u stražnjicu - priprijetio je Glasnović.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Jednom je prilikom tijekom rasprave zamalo došlo do fizičkog obračuna između njega i Željka Lenarta iz HSS-a.

- Dobro, prijatelju, dobro znam, ja znam tko si ti, od tvoje duše smrdi mi ovdje. Začepi. Ti si jedan prevrtljivi kameleon, ti si za mene gnjida - rekao je Glasnović.

- Povrijeđen je članak 238. Gospodin Glasnović mene vrijeđa kao zastupnika. U mojoj obitelji nitko nije bio u partiji, ali nismo niti pobjegli u Kanadu i 30 godina se sakrivali u Kanadi kao vi. Vi držite moralne propovijedi - rekao mu je Lenart.

Nakon prozivke o bijegu Glasnović je počeo galamiti. HSS-ovcu je dobacivao da je majmun te je došao do klupe u kojoj sjedi Lenart. Govorio je nešto o oduzimanju zemlje. - Nemoj srat, majmune jedan - viknuo je Glasnović.

Prijetio je i Ivanu Pernaru.

- I ti, Pernar, trojica su me zvali jučer kad si ti likovao kad je on popio otrov. Da su te našli, ne bi ti sjedio ovdje danas. Ne bi sjedio ovdje danas - rekao je.

Ivan Pernar

Ivan Pernar je često iznošen iz Sabora, saborska straža se s njime naradila kao nikad u svojoj karijeri. No jednom prilikom mu se u svađi pridružio i Branimir Bunjac. Opomenu i zabranu govora do kraja rasprave o interpelaciji dobio je od Milijana Brkića kad ga je prozvao za povredu Poslovnika jer je "kukavički" poslao Stražu da izbaci Pernara.

- Kad to drugi put poželite, gospodine bajkeru, učinite to sami - rekao mu je, očito ciljajući na Brkićevu kupovinu motora.

Zagreb: Ivan Pernar ponovno izbačen iz sabornice zbog ometanja rada | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Na Brkićevu konstataciju da ima repliku, Bunjac mu je uzvratio:

- Kome ću govoriti, svetom Petru, je li pametnjakoviću - pa je zaradio opomenu. Straža je Pernara počela iznositi, a Bunjca je to toliko naživciralo da je zaprijetio jednom članu straže.

- Dosta toga, smradovi! Nemate pravo na to! Mrš, još mi jednom uzmi nešto iz ruke, kunem ti se, nećeš živ izaći odavde! Mrš, smeće, mrš! - vikao je.

Foto: screenshot/HRT

Za to vrijeme, i Pernar je urlao.

- Ovo je diktatura, pokušavaju me ukloniti iz Sabora jer sam progovorio o političkim metodama HDZ-a. Milijan Brkić nasiljem vodi sjednicu u Saboru i na taj način pokušava stišati opoziciju HDZ-u - vikao je.

Situaciju je pokušao smiriti SDP-ov Gordan Maras: - Ivane, Ivane, bit će OK, smiri se, dobro, dobro, ej... ej...- govorio im je.

U raspravi oko Agrokora, Pernar je bio i na drugoj strani, onoj koja nije prva izazvala incident. Na Pernarovom licu se pojavila crvena točka, a on je jednom trenutku zaustavio je svoj govor iz saborske klupe kako bi se požalio predsjedavajućoj Milanki Opačić:

- Oprostite, zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči, mislim da je to sramota. Molim vas. Mene su iznijeli iz ovog sabora zato jer sam govorio protiv Karamarka, a ovaj čovjek mi laserom svijetli u oči. Je l' to normalno predsjedavajući? - požalio se.

Đakić je ugasio laser i nasmijao se, a rasprava se nastavila.

Foto: BrightSide/Screenshot

Kad je general Slobodan Praljak u Haagu popio cijanid i preminuo, Pernar je u Saboru tražio da se rasprava nastavi, što je iziritiralo HDZ-ovca Damira Felaka. Felak je počeo Pernara gađati papirima, a Hrvoje Zekanović, tada u Hrastu, vikao mu je da je glup i da se ide liječiti. Saborska straža ih je okružila, ali nije trebala intervenirati.

Pernar je izbačen iz sabora i kad je urlao da centri za socijalnu skrb maltretiraju ljude koji ne žele cijepiti djecu. Rekao je da karlovački centar za socijalnu skrb maltretira njegovu ženu i dijete. - Radi se o mojem djetetu i obitelji, nikakav centar za socijalnu skrb neće maltretirati moju obitelj jer odbijamo cijepiti svoje dijete - vikao je.

Nakon toga je sjeo rekavši da čeka saborsku stražu. Straža ga je došla iznijeti nakon desetak minuta. - Ja se ne mičem nikamo, vikat ću na sav glas - rekao je Pernar nakon što su mu stražari dali 30 sekundi da sam ode.

Zagreb: Saborskoj straži već je smiješno svakodnevno iznositi Pernara iz sabornice | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Maketa da Damira Krstičevića

SDP-ov Franko Vidović nakon premijerova izlaganja oko propale kupnje aviona donio je Plenkoviću i ministru obrane Damiru Krstičeviću makete aviona u kutijama (Plenkoviću je uručio model F-14 Tomcat - iz filma Top Gun). Prilikom uručivanja, ministar Krstičević istrgnuo je jednu kutiju (makete F-15 E) iz ruke Vidoviću i bacio je.

Foto: screenshot/saborska TV

Kasnije je Vidović otkrio da je modele izabrao prema preporuci stranačkog kolege Marasa. Maras je u govoru bacio i papirnati aviončić.

- Nije mi bila namjera isprovocirati ga jer to što sam mu darovao makete bila je šala, a kao šalu je sve shvatio i premijer. No, ministrove reakcije neka govore same za sebe - rekao je Vidović novinarima neposredno nakon svog performansa.

Foto: screenshot/saborska TV

Valja spomenuti i Majdu Burić koju je premijer Plenković natjerao da se ispriča nakon što je Katarini Peović rekla da ima rusoljubno i srboljubno srce.

Tu je i bivša zastupnica HDZ-a Zdenka Babić-Petričević koja se okomila na zastupnicu Milanku Opačić tvrdeći da ona ne zna što su to ljubav, majčinstvo i odgovornost te da zbog toga o tim temama nema pravo govoriti u Saboru, jer nije rodila.

- Draga kolegice, vi prečesto govorite o ljubavi, majčinstvu i odgovornosti. Prema tome, sjednite i razmislite kako ćete u Saboru govoriti o nečemu čega nemate - izjavila je Petričević.

Saborski zastupnici su otišli na odmor, a Saborske službe će naredna dva mjeseca sve stvari seliti na Črnomerec. Možda se u Vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman i smire strasti.