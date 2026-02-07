NOVI EXPRESS Jeffrey Epstein kao čovjek od veze imao je impozantnu količinu poznanstava. Hrvatska se u tim dokumentima spominje 406 puta. Mnogi nisu znali da se nalaze u prepiskama Epsteina i prijatelja
HRVATSKU SPOMINJU 406 PUTA PLUS+
Što je sve zanimalo Epsteina na Balkanu: Prijatelji mu hvalili manekenke, more i - znanost
Ministarstvo pravosuđa SAD-a 31. siječnja objavilo je više od tri milijuna dokumenata u skladu sa Zakonom o transparentnosti dokumenata o Epsteinu (Epstein Files Transparency Act). Neki od njih imaju izravnu poveznicu s Balkanom. Hrvatska se spominje čak 406 puta.
