NOVI EXPRESS Kao članica EU-a i NATO-a na južnom rubu Unije, Hrvatska predstavlja logičnu točku za južni sektor ‘zida dronova’
HRVATSKOJ BITNA ULOGA PLUS+
Što je to zid dronova? Ratovi budućnosti počinjat će zujanjem
Čitanje članka: 4 min
Europska unija ulazi u fazu postromantične sigurnosne stvarnosti. Nestalo je iluzija o “miroljubivom okruženju”, zauvijek je izgubljena nada da će granice biti sigurne same po sebi. Nakon godina retoričkog samozavaravanja o “soft poweru” i “humanitarnoj politici”, Bruxelles konačno priznaje: Europa mora biti u stanju obraniti se - i to ne samo na papiru. Najnovija inicijativa Europske komisije, nazvana European Counter-UAS Initiative, ili kako je mediji zovu - “zid dronova” - predstavlja odgovor na novu vrstu prijetnje: rojeve jeftinih, pametnih, smrtonosnih ruskih letjelica koje se ne boje granica, a još manje deklaracija.
