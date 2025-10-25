Obavijesti

News

HRVATSKOJ BITNA ULOGA PLUS+

Što je to zid dronova? Ratovi budućnosti počinjat će zujanjem

Piše Ekspertni tim Expressa,
NOVI EXPRESS Kao članica EU-a i NATO-a na južnom rubu Unije, Hrvatska predstavlja logičnu točku za južni sektor ‘zida dronova’

Europska unija ulazi u fazu postromantične sigurnosne stvarnosti. Nestalo je iluzija o “miroljubivom okruženju”, zauvijek je izgubljena nada da će granice biti sigurne same po sebi. Nakon godina retoričkog samozavaravanja o “soft poweru” i “humanitarnoj politici”, Bruxelles konačno priznaje: Europa mora biti u stanju obraniti se - i to ne samo na papiru. Najnovija inicijativa Europske komisije, nazvana European Counter-UAS Initiative, ili kako je mediji zovu - “zid dronova” - predstavlja odgovor na novu vrstu prijetnje: rojeve jeftinih, pametnih, smrtonosnih ruskih letjelica koje se ne boje granica, a još manje deklaracija.

