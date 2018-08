'Što kad ti dođe neka slonica? Zažmiriš, odradiš i naplatiš...' 1. DIO Što rade Hrvatice, majke, kraljice, kad misle da ih nitko ne gleda? Donosimo insajdersku ispovijest hrvatskog žigola - zabavnu i smiješnu, ali i vatrenu i perverznu istovremeno...

Bio sam žigolo i prodavao sam svoje tijelo, ali nikad nisam prodao dušu vragu.

Tomislav K., hrvatski žigolo broj 1

I idiot i kurva

Žene se olako proglašava kurvama. Muškarci su toga pošteđeni. Njih se olako proglašava idiotima.

Netko bi rekao - pa nema tu velike razlike, podjednako je loše biti kurva kao i idiot.

Ali vjerujte mi, razlika je ogromna. Ja znam. Jer ja sam bio, jesam, zauvijek ću biti, i kurva i idiot. Jedino je pitanje što postaneš prije. Je li kokoš ili jaje. Perpetuum mobile filozofije što je bilo prije, bit ili bitak (da ne kažem kao moj prijatelj Kompa – batak). Kokoš ili jaje? Kurva ili idiot?

Reći ću vam pa ćete lakše shvatiti, i pritom ne pretendiram da zauzmem mjesto Brune Šimleše, Srećka Horvata ili nekog drugog mlatimudana koji se kurči da nešto zna, a ustvari samo uzima pare od budala. Kao kurva, uostalom. S tim da od kurve fakat nešto i dobiješ, a od njih... Pa jebi ga, svaka roba nađe kupca.

Uglavnom, nedvojbeno je jasno da sam ja prvo bio idiot pa tek onda kurva. Sad ćete se vi nasmijati i reći: "Ali na početku si rekao da se muškarce olako proglašava idiotom, a žene kurvama", pa je logično pretpostaviti da si ti, odnosno da sam ja, kao muškarac, idiot. Zamolit ću vas zato da spustite pogled redak dva ispod, gdje vam također piše da sam bio, bit ću i zauvijek ostati, i jedno i drugo. Ha, tko je idiot sad? Ja i dalje. Vjerujte mi.

'Trebam uslugu, važno je'

Aleks, nasreću, nije bio čovjek od dugih uvoda.

Trebam uslugu.

Fak, pomislio sam. Znao sam. Zadnji put kad sam mu napravio uslugu, završilo je tako da sam razne prljavštine sa sebe i iz sebe prao gotovo godinu dana.

Dobro, da ne lažem, bio sam dobro plaćen za te usluge, ali opet. Dobro plaćen, ta misao mi se nekako zadržala u glavi. Tih trenutak-dva dok sam se premišljao da li da ustanem i odjebem ga, on je iskoristio da doda:

Osobna je usluga i dobro ću je platiti. Fakat za mene, rekao mi je glasom u kojem su bili pomiješani molba i očaj, također je tu bila primjesa njegove urođene arogancije. Kombinacija svojstvena samo njemu - moli te, očajava i naređuje istodobno.

Nisam ništa govorio. Pustio sam njega.

Treba mi striper za jednu djevojačku. Rekao je to i načas zašutio, a onda mi uputio ispitivački pogled. Htio je vidjeti kako ću ja reagirati, prije no što je nastavio.

Važno je. I to može biti samo netko u koga mogu imati puno povjerenje. Dakle, ti.

Jebem ti mater. Tako je to sranje počelo i prošli puta.

'Žmiri i misli na nešto lijepo'

Ustao sam i bio sam spreman otići, ali sam svejedno zajedljivo dobacio.

Što, opet te neka odradila bičem pa ne možeš vrtjeti guzicom i sad tražiš budalu da zamijeni tvoju guzicu?

Da pojasnim. Aleks je bio žigolo. Stvarno. I to dugogodišnji. I zarađivao je na tome brdo love, ali stvarno brdo love. Uzimao je velike pare, ali se jako trudio. Znao je doći s tih svojih seansi posve iscrpljen iako je bio sportaš i čovjek velike kondicije. Nije to lak posao kao što izgleda, a nije ni toliko atraktivan. Svi misle, barem muški, kako je to divan posao – biti žigolo. Kao, samo hodaš okolo i karaš. Ali to je kruh sa sedam kara... U prvom redu, one koje naručuju žigola nisu neke ljepotice. Ako baš nije pravi gabor, računaj, imao si sreće. Drugo, često znaju biti zagorjele i nezasitne. Zgodno je kad si mlad i imaš curu koja ti se sviđa, tad nema limita, samo nebo je granica. Ali što kada dođeš 60-godišnjakinji? Kojoj sve visi. Ili nekoj debeloj slonici? Pazi, ona te plaća, i to dobro plaća, a ti taj novac moraš zaraditi. Dobro, uzmeš si pilulice za pomoć, plave, one su dobre, moćne, jake, ali opet – od njih ne oslijepiš. Vidiš što radiš.

A katkad i ne vidiš ono što vidiš, jer ne smiješ vidjeti. Moraš odmah zaboraviti.

Nećete vjerovati što sve, recimo, rade ugledne hrvatske političarke, poslovne žene, bogate kućanice, kad misle da ih nitko ne gleda. E, tad kad ih nitko ne gleda - gleda ih Aleks.

Ili žmiri i misli na nešto lijepo, ali odrađuje i naplaćuje. Ponekad je neka od njihovih želja i muški striptiz za neko društvo. Aleks to odradi samo za najbolje klijentice.

'Svatko jednom mora okačiti kurtone o klin...'

Dakle, fuck off, Aleks, bez obzira kako te Marina procijenila. Taman sam mu okrenuo leđa, kad me šlagiralo. To jest, skoro šlagiralo.

Ženim se, rekao je.

Okrenuo sam se.

Valjda mu je moja faca odavala da je ova vijest u kategoriji... Nemam pojma u kojoj bi ova vijest kategoriji mogla biti, uopće nema usporedbe. To je presedan kakvog nema u povijesti. To je bolje od vijesti da je čovjek ugrizao psa, to se sad stalno događa, ali to da se Aleks ženi, zvučalo je gore od senzacionalizma, zvučalo je kao potpuna laž.

Nasmijao se vidjevši moju facu.

Što se čudiš. Svatko jednom mora okačiti kurtone o klin, da se izrazim jezikom onih debila što komentiraju utakmice na televiziji. Sad je i na mene došao red.

Jebi ga, spustio sam dupe natrag na stolac. Mislim, ovakva vijest mi je oduzela moć hodanja. A bogme - bio sam i znatiželjan. Naime, mislio sam da u njegovim venama teče led, a ne krv, da je za njega žena samo izvor prihoda. Točnije, mnoštvo žena. Da se ograniči na jednu, e to je, ne znam što je to, mora da je neka mućka. Nepogrešivo mi je čitao misli.

Stvarno. I to iz ljubavi, da ne misliš. Hoću reći, valjda je to ljubav, ni sam više ne znam što je to. Uglavnom, ženim se i trebaš mi da odradiš jednu djevojačku jer ja više ne mogu, a važno je.

Ni sam ne znam zašto sam otvorio usta i pitao čiju djevojačku, znajući da već samim mojim pitanjem pristajem na cijelu tu stvar. Tako je to funkcioniralo s Aleksom, on bi valjda i papu nagovorio na neku pizdariju.

Pa djevojačka je moje buduće žene.

