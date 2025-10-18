NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.
RASKINUT UGOVOR PLUS+
Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita
Čitanje članka: 3 min
Kad ugovor padne u more, a ophodni brodovi ostanu na suhom, pitanje više nije tehničko nego državničko. Kad Ministarstvo obrane Republike Hrvatske potpiše ugovor za pet obalnih ophodnih brodova, a nakon deset godina u floti ima samo dva - to više nije samo industrijska kronika. To je pitanje časti i kontrole nad vlastitim morem. Hrvatsko more nije samo turistički horizont ni razglednica s palmama. To je obrambena linija države, simbol suvereniteta i dokaz sposobnosti da sama gradi svoje oružje. Zato spor između MORH-a i Brodosplita nije puki sudski predmet, nego ogledalo odnosa između države i njezine industrije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku