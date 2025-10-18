Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita

Obavijesti

NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.

Kad ugovor padne u more, a ophodni brodovi ostanu na suhom, pitanje više nije tehničko nego državničko. Kad Ministarstvo obrane Republike Hrvatske potpiše ugovor za pet obalnih ophodnih brodova, a nakon deset godina u floti ima samo dva - to više nije samo industrijska kronika. To je pitanje časti i kontrole nad vlastitim morem. Hrvatsko more nije samo turistički horizont ni razglednica s palmama. To je obrambena linija države, simbol suvereniteta i dokaz sposobnosti da sama gradi svoje oružje. Zato spor između MORH-a i Brodosplita nije puki sudski predmet, nego ogledalo odnosa između države i njezine industrije.

