Što nam donosi jeftinije E20 gorivo? 'Ne znamo je li dobar za aute, a ima tu i jedan problem'
Europska unija planira uvesti jeftino E20 gorivo. ‘Problem tog goriva je način njegova izgaranja’
Europska komisija razmatra uvođenje goriva s 20 posto bioetanola (E20), što je dvostruko više od trenutačno dozvoljene doze u EU, piše njemački Bild. U slučaju Hrvatske to je čak četiri puta više od E5, goriva sa samo pet posto bioetanola koje se toči kod nas. Gorivo s dvostruko više bioetanola od postojećeg smanjilo bi emisije stakleničkih plinova iz fosilnih goriva za oko 15 posto, ali i, jednako važno u ovom trenutku, snizilo cijene goriva te smanjilo šokove koji nam stižu s Bliskog istoka.