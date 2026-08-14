Stravični požar hara područjem kraj Omiša. Buktinja prijeti kućama, gradu, ljudima, a jak vjetar dodatno je raspiruje. Vatrogasci se nadljudskim naporima bore za spas života i imovine. Zbog stravičnog požara evakuirano je stanovništvo. Više od 30 je ozlijeđenih, a sedmero ljudi bori se za život zbog opeklina u KBC Split.

Ovo su savjeti Hrvatske vatrogasne zajednice što napraviti u slučaju požara.

Što napraviti kada primjetite požar?

1. Primijetite li požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112

2. Počnite razgovor govoreći polako i razgovjetno, navodeći što se dogodilo i jesu li ljudi u opasnosti

3. Navedite točnu adresu mjesta požara ili drugog izvanrednog događaja

4. Budite spremni dati dodatne informacije i osobne podatke (ime i prezime)

5. Završite razgovor kada Vam vatrogasci koje ste kontaktirali to dozvole

6. Ne koristite telefonsku liniju dok ne dođu vatrogasci za slučaj da im je potrebna dodatna informacija.

Kako postupati u slučaju požara?

1. Parkirati automobil, nezaključan, s ključevima u bravi i usmjeren prema izlazu. Držati prozore na autu zatvorenim, a dragocjenosti imati već spakirane u automobilu.

2. Na vrijeme izmjestiti obitelj, domaće životinje i kućne ljubimce na sigurno mjesto.

3. Napuniti što više posuda s vodom.

4. U posude s vodom staviti ručnike ili druge tkanine.

5. Obući pamučnu odjeću i visoku obuću koja u potpunosti pokriva dijelove tijela.

6. Zatvoriti sve prozore i vrata na kući.

7. Isključiti plin.

8. Isključiti svjetla u kući, trijemu, garaži i drugdje.

9. Unutar kuće, dalje od prozora maknuti zapaljive materijale, poput laganih zastora i pokućstva.

10. Sve zapaljivo maknuti daleko od kuće uključujući drvo za loženje, tapecirane stvari itd.

11. Radi aktualnih informacija o požaru i mogućem zatvaranju cesta slušati lokalnu radio postaju.

12. Pokriti glavu, naočalama zaštititi oči, tkaninom namočenom vodom ili ručnikom pokriti lice, nos i usta, navući rukavice ili čarape na ruke.

13. Kada je stihija na vrhuncu treba se povući u građevinu i mokre krpe staviti oko vrata i prozora kao branu toplini i žaru, a vodu koristiti za moguće gašenje.

14. Prekontrolirati vanjske horizontalne oluke i potkrovlja jer u njima najčešće započinje požar.

15. Stalno obilaziti prostorije u kući da biste provjerili nisu li žar i požar negdje probili obranu.

16. Pri velikom zadimljenju kretati se što niže, jer se dim zbog topline uzdiže.

17. Uz sebe imati ručnu rasvjetu.

18. I nakon prolaza stihije treba biti oprezan.

Kako se ponašati tijekom gašenja požara?

1. U slučaju požara ne dovodite sebe u opasnost i ne otežavajte vatrogascima gašenje približavanjem mjestu požara kako biste promatrali, fotografirali te snimali požar i njegovo gašenje.

2. Nemojte koristiti dronove u zoni rada protupožarnih zrakoplova jer to izravno ugrožava sigurnost zračnih i zemaljskih snaga. Pilotske posade morat će obustavit letačke operacije odmah po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti. To će otežati sprječavanje širenja požara i dovesti u opasnost živote ljudi.