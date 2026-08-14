Ako uočite požar, nazovite vatrogasce na 193 ili Centar 112. Odjenite se, zatvorite kuću, odjenite se i pripremite se za eventualnu evakuaciju...
Što napraviti u slučaju požara?
Stravični požar hara područjem kraj Omiša. Buktinja prijeti kućama, gradu, ljudima, a jak vjetar dodatno je raspiruje. Vatrogasci se nadljudskim naporima bore za spas života i imovine. Zbog stravičnog požara evakuirano je stanovništvo. Više od 30 je ozlijeđenih, a sedmero ljudi bori se za život zbog opeklina u KBC Split.
Ovo su savjeti Hrvatske vatrogasne zajednice što napraviti u slučaju požara.
Što napraviti kada primjetite požar?
1. Primijetite li požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112
2. Počnite razgovor govoreći polako i razgovjetno, navodeći što se dogodilo i jesu li ljudi u opasnosti
3. Navedite točnu adresu mjesta požara ili drugog izvanrednog događaja
4. Budite spremni dati dodatne informacije i osobne podatke (ime i prezime)
5. Završite razgovor kada Vam vatrogasci koje ste kontaktirali to dozvole
6. Ne koristite telefonsku liniju dok ne dođu vatrogasci za slučaj da im je potrebna dodatna informacija.
Kako postupati u slučaju požara?
1. Parkirati automobil, nezaključan, s ključevima u bravi i usmjeren prema izlazu. Držati prozore na autu zatvorenim, a dragocjenosti imati već spakirane u automobilu.
2. Na vrijeme izmjestiti obitelj, domaće životinje i kućne ljubimce na sigurno mjesto.
3. Napuniti što više posuda s vodom.
4. U posude s vodom staviti ručnike ili druge tkanine.
5. Obući pamučnu odjeću i visoku obuću koja u potpunosti pokriva dijelove tijela.
6. Zatvoriti sve prozore i vrata na kući.
7. Isključiti plin.
8. Isključiti svjetla u kući, trijemu, garaži i drugdje.
9. Unutar kuće, dalje od prozora maknuti zapaljive materijale, poput laganih zastora i pokućstva.
10. Sve zapaljivo maknuti daleko od kuće uključujući drvo za loženje, tapecirane stvari itd.
11. Radi aktualnih informacija o požaru i mogućem zatvaranju cesta slušati lokalnu radio postaju.
12. Pokriti glavu, naočalama zaštititi oči, tkaninom namočenom vodom ili ručnikom pokriti lice, nos i usta, navući rukavice ili čarape na ruke.
13. Kada je stihija na vrhuncu treba se povući u građevinu i mokre krpe staviti oko vrata i prozora kao branu toplini i žaru, a vodu koristiti za moguće gašenje.
14. Prekontrolirati vanjske horizontalne oluke i potkrovlja jer u njima najčešće započinje požar.
15. Stalno obilaziti prostorije u kući da biste provjerili nisu li žar i požar negdje probili obranu.
16. Pri velikom zadimljenju kretati se što niže, jer se dim zbog topline uzdiže.
17. Uz sebe imati ručnu rasvjetu.
18. I nakon prolaza stihije treba biti oprezan.
Kako se ponašati tijekom gašenja požara?
1. U slučaju požara ne dovodite sebe u opasnost i ne otežavajte vatrogascima gašenje približavanjem mjestu požara kako biste promatrali, fotografirali te snimali požar i njegovo gašenje.
2. Nemojte koristiti dronove u zoni rada protupožarnih zrakoplova jer to izravno ugrožava sigurnost zračnih i zemaljskih snaga. Pilotske posade morat će obustavit letačke operacije odmah po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti. To će otežati sprječavanje širenja požara i dovesti u opasnost živote ljudi.
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