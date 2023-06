Što se dogodilo maloj Maddie? Glavni svjedok otkrio: Optuženi za njeno ubojstvo se izlanuo...

Čovjek koji je obavijestio vlasti o glavnoosumnjičenim za nestanak Madeleine McCann, Christianu Brueckneru, u svom prvom javnom intervjuu ikada tvrdi da se navodni ubojica djevojčice izlanuo i rekao da ona nije vrištala kad je oteta.

Ključni svjedok Helge Busching objasnio je kako je saznao za Bruecknerovu mračnu prošlost i kako se kasnije činilo da se njegov bivši poznanik inkriminirao za Madeleinein nestanak.

Helge je rekao da je saznao Bruecknerovu pravu prirodu mnogo prije nego što je Madeleine McCann nestala i to nakon što je ukrao neke videovrpce i pištolj iz Bruecknerove kuće.

Prisjećajući se trenutka kada je svjedočio isječcima, koji su navodno prikazivali Bruecknera kako seksualno zlostavlja stariju ženu i tinejdžericu u Portugalu, Helge je ispričao:

- Žrtva] je rekla: 'Ovo graniči sa silovanjem!' A on je samo rekao:' Šuti.'' Tada sam znao kakav je Brueckner tip - rekao je Helge koji je tada napustio Portugal.

Za njemački list Bild kasnije je ispričao kako se ponovno susreo s Bruecknerom, koji je u međuvremenu osuđen za seksualne zločine, 2008. godine na glazbenom festivalu u Španjolskoj.

- Pitao me 'zar više ne ideš u Portugal i ne posluješ tamo?' 'Rekao sam 'ne, otkako je djevojka tamo nestala, previše me puta policija provjeravala i to mi uopće ne treba'. Pokrenula se tema o Madeleineinom nestanku i rekao sam: 'U svakom slučaju, ne razumijem kako je mala mogla nestati bez traga' - ispričao je Helge.

- Christian je popio dva-tri piva i rekao: 'Nije vrištala'. Pomislio sam: On to zna. On ima nešto s tim. Ali također je provjerio jesam li ja to razumio i onda otišao noću. U 3 ili 4 sata ujutro napustio je prepun festival svojom mobilnom kućicom. Sljedeće jutro sam ga potražio, ali njegovi susjedi su rekli da je otišao - dodaje Helge.

Helge je dalje tvrdio da se obratio njemačkim vlastima nakon što je pronašao videovrpce, ali da mu je policajac rekao da ih ostavi i šuti.

- Razgovarao sam s policajcem kojeg poznajem u Njemačkoj. Rekao je: ''Helge, dalje ruke od toga.'' Odvjetnik mi je rekao istu stvar. Nisam bio siguran što mi se može dogoditi – inkriminirao bih sam sebe - kaže Helge.

Dodao je da je 2008. pokušao obavijestiti Scotland Yard o Brueckneru putem namjenske telefonske linije za dojave Madeleine McCann, ali da mu se nikad nisu javili.

- Nazvao sam Scotland Yard još 2008. Na telefonsku liniju Maddie. Rekao sam da znam nekoga tko bi mogao imati nešto s tim i dao im ime. Ali tamo se ništa nije dogodilo. Ništa! Nikad me više nisu pozvali - objašnjava Helge.

- Upravo sam 2017. služio zatvorsku kaznu u Grčkoj. Kad sam čuo za desetu godišnjicu nestanka, sjetio sam se. Navodno poziv nije nimalo pomogao. Pa sam ponovno kontaktirao Scotland Yard. Onda su me poslušali - prisjetio se Helge.

Madeleine je boravila sa svojom obitelji u apartmanu za odmor u Praia da Luz u Portugalu kada je nestala u svibnju 2007. Slučaj, neriješen zadnjih 16 godina, ostaje misterij jer tijelo nikada nije pronađeno.

Prošlog mjeseca istražitelji su pročešljali rezervoar u Algarveu tražeći videovrpce, kamkorder i pištolj koji su bacili Helge i njegov suučesnik Manfred Seyferth nakon što su ukrali materijal iz Bruecknerove kuće. Područje od oko 160 četvornih metara bilo je poravnato i očišćeno od trave i grmlja s nekoliko rupa iskopanih u zemlji do dubine od oko dva metra.

Bilo je i drugih rupa iskopanih u priobalju blizu vodene linije, a staza blizu ruba rezervoara bila je očišćena. Smatra se da su njemački dužnosnici odnijeli uklonjenu zemlju na detaljniju analizu u laboratoriju u Wiesbadenu gdje se nalazi BKA, državna istražna služba. Nijemci Seyferth i Busching živjeli su u Algarveu u isto vrijeme kad i Brueckner i njih su dvojica bili upleteni u sitne krađe s njim prije nego što su se posvađali.

Rečeno je da snimka na video kameri prikazuje Bruecknera kako muči i siluje jednu Amerikanku, sa snimkom djevojčice stare oko 15 godina koja je također podvrgnuta istom užasnu.

Godine 2019. njemački je sud osudio Bruecknera za silovanje starije Amerikanke u njezinu domu u Praia da Luz u blizini mjesta gdje je Madeleine nestala te mu je izrečena sedmogodišnja kazna.