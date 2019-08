'Što se tiče morala, morala sam' iliti život jednog vibratora Nekad je ova seksualna napravica bila ogroman tabu, danas malo manje, no kako god bilo, vibrator je danas u našim domovima učestao kao heklani tabletić na televizoru...

Veliki Tesla je uvijek govorio kako će u 21. stoljeću znanstvena otkrića postati prioritet. Nije bio u krivu. U pet nastavaka vam donosimo priče o inovacijama bez kojih bi naš današnji život bio nezamisliv...

Ako već dosad niste pogledali britansku romantičnu komediju 'Histerija: Tajne ženskog orgazma', niti nemojte, radije pročitajte sljedeći tekst u kojem educiramo žene (i one koji se tako osjećaju) o povijesti seksualne inovacije koja je promijenila život nježnijeg spola.

Tehnološka naprava koja je ženu oslobodila patrijarhalnih ograda i omogućila joj da se jednog dana izbori za sebe i svoj rod, sigurno nije bila perilica za rublje, pegla, usisavač ili pećnica. Ta moćna spravica danas ima zasluženi status u društvu, više nije toliki tabu, niti u medijima, niti u privatnoj domeni. Naravno da o njoj nećete pričati s vašom tradicionalnom bakom, ali znate na što mislimo.

Možda je upravo vaša baka u vrijeme komunizma odlazila u Trst ili München da kupi tu spasonosnu seksualnu igračkicu, dok djed nije obraćao pozornost. A upravo je to bio i povod ženama da se krenu zadovoljavati same - jer muškarci nisu na njih obraćali pozornost.

Ako vam još nije jasno o čemu pričamo, izum koji danas predstavljamo jest vibrator. Isti je u našim domovima postao kao heklani tabletić nad televizorom, portret Franje Tuđmana ili katolički kalendar (bez uvrede, znate na što ciljamo).

Još je davno 'histeričnim ženama' vaginalne masaže preporučivao Hipokrat, a simptomi histerije bili su anksioznost, nervozu i nadutost. Rješenje je bilo 'masaža zdjelice', kako bi se izazvao 'histerični paroksizam', tj. orgazam, koji je navodno trebao u potpunosti povratiti ženino zdravlje. Mnogi viktorijanski liječnici redovito su pružali usluge 'masaže zdjelice', kao što su činili i njihovi prethodnici. No to im je bio zamoran, dosadan i fizički zahtjevan posao. Posebni 'doktori' prstima su stimulirali klitoris i tako spašavali živote svojih pacijentica, prva prava aparatura je bila crijevo (preteča današnje tuš glave, i dalje vrlo popularnog sredstva za postizanje orgazma), koje je vodeni mlaz pod velikim pritiskom usmjeravalo prema ženskom spolnom organu, i tako dovodilo do orgazma.

Foto: Screenshot/youtube

Britanskom doktoru Josephu Mortimeru Granvilleu možemo biti zahvalni što je 1883. shvatio da mora izmisliti nešto što bi zadovoljilo 'žensku histeriju'. Prvi električni vibrator imao je dosta problema, bio je prevelik (kako kome), i nimalo lak za korištenje. Granville je patentirao elektromehanički uređaj koji je zbog ogromnog generatora bio trajna instalacija u ambulantama, a odjednom je u te iste ambulante počelo dolaziti sve više žena. Uređaj je postajao sve popularniji, pa su žene počele tražiti osobne uređaje koje bi mogle koristiti i u kućnoj upotrebi.

Foto: Screenshot/youtube

Tvrtka Hamilton Beach of Racine plasirala je 'first held vibrator' na tržište daleke 1902. godine, on je bio najsličniji onim današnjima.

Od početka osamdesetih godina prošlog stoljeća, vibratori i ostale seks igračke pojavljuju se i u mainstream kulturi. Sve je počelo otvaranje seks shopova u New Yorku, a nakon što je serija 'Seks i grad' postala hit, ovo je tržište propupalo. Seksualnu revolucija pokrenula je i knjiga 'Pedeset nijansi sive'.

Fast forward, danas na tržištu postoje vibratori različitih oblika, ali i materijala, boja i performansi, tj. različitih frekvencija vibriranja. U prodaji se mogu naći i luksuzni vibratori s likovima celebrityja. Više od polovine žena (53%) i nešto manje muškaraca (45%) koristi vibrator u različitim seksualnim situacijama i na različite načine. Homoseksualni i heteroseksualni muškarci koriste vibrator podjednako često, s time da homoseksualni muškarci znatno više tijekom masturbacije, a heteroseksualni češće za vrijeme predigre i seksa s partnericom.

Vibratori popularniji od kondoma, prodaja im skače kada je recesija

Sudeći prema statistikama Trojana, tržište za vibratore je vrijedno milijardu američkih dolara, dvaput više vrjednije od tržišta kondoma. Još jedna zanimljivost koju valja napomenuti je da prodaja vibratora poraste svaki put kad je recesija. To je posljedica brojnih čimbenika, pada cijena, porasta diskretne internetske trgovine i činjenice da se mlađe generacije suočavaju sa više stresa nego što su ikad poznavale, piše CNBC.

Crkva i kritičari vibratora

Pošto se nijedan vrhovni poglavar Katoličke crkve nije službeno izjasnio o seksualnim igračkama, kritičari vibratora i ostalih seksualnih pomagala većinom su među vjernicima.

Prema Catholic Bridgeu, vjernicima se insinuira da ih ne koriste, iako se direktno ne zabranjuju. Kao parametre zbog kojih ih ne bi trebali koristiti spominju ponos svake osobe, seks kao dokaz vjernosti, masturbaciju kao đavolji akt, a spominju i kako svaki seks mora završiti muškom ejakulacijom tijekom seksualnog čina. Prema njima, trebali bi imati želju, potrebu i spremnost voditi ljubav sa svojom suprugom, bez upotreba 'mašina'.

Vibrator kao kamen smutnje?

Zapitali smo se može li vibrator pomoći partnerskom odnosu, a odgovor smo potražili kod Nataše Barolin Belić, gestalt psihoterapeutkinje i seksualne terapeutkinje.

- Vibrator ne može naštetiti partnerskom odnosu ako su oboje partnera otvoreni za seksualnu igračke i žele ih koristiti. Tada može samo pomoći. No, ako jedno od partnera nije otvoreno za korištenje vibratora onda može doći do nagovaranja, razmirica i sl. Tada vibrator može biti kamen smutnje. Neki muškarci možda imaju problema s korištenjem vibratora koji izgledaju kao penis (doživljaj konkurencije) ali ima vibratora raznih oblika i veličina, npr. mali vibrator za klitoris (veličine prsta) je super izbor za one parove gdje muškarac ne želi koristiti igračku u obliku penisa.

Barolin Belić dodaje kako je važno poštivati osobe koje ne žele koristiti seksualnu igračke zbog svojih stavova.

- Iz mog iskustva ne bih rekla da je to prevladavajući stav među pojedincima i parovima. Mislim da je važan kontakst i način na koji se o seksualnim igračkama piše. Ako je to u nekom vulgarnom, pikanterijskom stilu, vjerujem da će onda biti više odbijanja takvih tema. No ako se krene pričati ozbiljno, argumentirano i s pošovanjem za par ili osobu, s ciljem poboljšanja njihovog odnosa, onda i razgovor o seksualnosti i seksualnim igračkamo može biti bolje prihvaćen - zaključuje seksualna terapeutkinja.

Zadnji krik užitka

Čim su se na mobitelima pojavili tihi alarmi s vibracijom, krenuli su vicevi na temu: 'Kako plavuša bira mobitel? Prema jačini signala... vibracija!'. Kako se ono kaže, u svakoj zezanciji postoji i pola istine pa su tako neki ljudi ozbiljno shvatili mogućnosti korištenje mobitela kao vibratora. Dolaskom pametnih telefona počele su se pojavljivati i aplikacije te namjene. Na Google Playu ih ima popriličan broj, a ako se mobitel nalazi na strateškom mjestu, zadovoljstvo je navodno zagarantirano. U dubinu nećemo, istražite sami.

Još jedan iz obitelji vibratora, onaj najmlađi podigao je prašinu na ovogodišnjem sajmu tehnologije CES-u. Robotski vibrator Osé najprije je bio nagrađen, potom diskvalificiran te ponovno nagrađen. Globalni sajam tehnoloških inovacija (CES), vratio je nagradu za inovacije u robotici tvrtki Lora DiCarlo koja se bavi proizvodnjom vibratora, četiri mjeseca nakon što joj je nagrada oduzeta zbog 'nemoralnosti'. Taj je vibrator oglašavan kao 'sveti gral orgazma', no s mišljenjem neovisnih sudaca koji su ocjenjivali predstavljene proizvode nije se složila Potrošačka udruga za tehnologiju, glavni organizator sajma, koja je diskvalificirala taj proizvod. U objašnjenju odluke pozvala se na pravo ukidanja nagrade za uređaje koji se smatraju nemoralnim, nepristojnim, vulgarnim ili opscenim.

Ako je doktor Granville krajem 19. stoljeća uspio dokazati da nije lud jer je izumio prvi električni vibrator, i svijet je njegovu ideju polako prihvaćao, nevjerojatno je da 2019. godine, s ovakvim napretkom tehnologije i slobodoumlja i dalje svjedočimo ovakvim slučajevima. Čovječanstvo, idi naprijed, ako zbog ničega drugoga, da se svijet ponovno ne nađe u stanju histerije, a za izlječenje toga nam neće biti dovoljan samo vibrator.

P.S. Inače, još uvijek tražimo vlasnicu ili vlasnika vibratora koja/koji je svoju seksualnu igračkicu ostavila u kafiću u Čakovcu. Netko ga je ostavio prošli utorak ujutro na klupčici u zahodu čakovečkog kafića. Vjerujemo da zanimljiva priča stoji iza ovog simpatičnog 'incidenta'...

