Što se to plavi na nebu hrvatskom? Il’ je Musk il’ HDZ

Nema nama dražeg od kruha i igara, pogotovo ako to možemo garnirati kakvom sočnom teorijom zavjere. Uspijemo li se pritom dobro i nasmijati, divota! Sve nam je to omogućio Elon Musk, koji je vrhunsku zabavu za Hrvate, doslovno, lansirao iz SAD-a. Raketa Falcon 9 američke tehnološke tvrtke SpaceX je visoko na nebu izbacila plinsko gorivo pa je i na hrvatskom nebu osvanula misteriozna plavičasta pojava spiralnog oblika. Već su nakon nekoliko minuta internet preplavile fotografije tajanstvene pojave, krenula su nagađanja... Da parafraziramo gospodina Kanta, dvije su nas stvari ispunile strahopoštovanjem i divljenjem - plava spirala nad nama i dilema u nama. Što se plavi na nebu hrvatskom - il’ je Musk ili HDZ? Jer sudeći po brojnim reakcijama u eteru, neki su pomislili da nas je od svih muka došao spasiti Batman, no bilo je i onih toliko maštovitih da su u plavičastoj spirali na nebu vidjeli ni manje ni više nego - HDZ.

