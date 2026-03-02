Obavijesti

KONTRADIKTORNE PORUKE

KONTRADIKTORNE PORUKE

Što se zbiva s Trumpom? Nešto se čudno događa nakon napada na Iran. Neuobičajeno je tih...

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Što se zbiva s Trumpom? Nešto se čudno događa nakon napada na Iran. Neuobičajeno je tih...
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS

Pri povratku u Washington u nedjelju, inače pričljivi Trump odbio je odgovarati na pitanja novinara koji su putovali s njim u zrakoplovu Air Force One

Smješten u svom luksuznom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi, američki predsjednik Donald Trump ostao je neuobičajeno suzdržan nakon što je najavio početak velikih vojnih napada na Iran. Trump je izbjegavao grandiozna obraćanja naciji iz Ovalnog ureda kakva su njegovi prethodnici preferirali za objavu ratova i umjesto toga se odlučio za osmominutni video na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Bilo je to u subotu u 2.30 sati po mjesnom vremenu. 

Fireball after reported strikes near the Islamic Republic of Iran Broadcasting headquarters in Tehran Airstrike Destroys Iranian Police Centre - Tehran, Iran - 01 Mar 2026 Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran
11
Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS

Idući video objevljen je tek u nedjelju popodne. Pri povratku u Washington u nedjelju, inače pričljivi Trump odbio je odgovarati na pitanja novinara koji su putovali s njim u zrakoplovu Air Force One, uključujući i novinara AFP-a. Nije održao ni konferenciju za medije kako bi Amerikancima objasnio zašto se upušta u rat.

Kontradiktorne poruke

Cijela Trumpova administracija ostala je jednako nijema od pokretanja operacije "Epski gnjev", što postavlja pitanja o načinu provođenja najveće američke intervencije na Bliskom istoku u dva desetljeća. Nisu se oglasili čelnici Pentagona ili State Departmenta, a nijedan član vlade nije se pojavio u američkim nedjeljnim jutarnjim informativnim emisijama kako bi branio ofenzivu. Ono malo što je otkriveno došlo je iz niza kratkih telefonskih intervjua Trumpa brojnim američkim medijima u subotu i nedjelju, ali oni su često bili kontradiktorni.

U jednom intervjuu rekao je da bi rat mogao trajati četiri tjedna, u drugom pet. Naveo je da vlasti imaju tri kandidata za upravljanje Iranom nakon smrti iranskog vrhovnog vođe, a zatim je rekao da su svi najbolji kandidati ubijeni. Većina intervjua trajala je nekoliko minuta ili manje. Za čovjeka koji je prošli tjedan oborio rekord za najduži predsjednički govor Kongresu, to predstavlja neobično prigušen nastup.

'Moram ići raditi'

Bijela kuća je čak u jednom trenutku u subotu demantirala izvješće da će Trump održati obraćanje uživo, po uzoru na događaj kad je Barack Obama objavio smrt Osame bin Ladena 2011. godine. Demokratski predsjednik u to je vrijeme objavio poznatu fotografiju na kojoj se on i visoki dužnosnici nalaze u Situacijskoj sobi, sigurnom prostoru u Bijeloj kući te uživo prate kako se operacija odvija.

Trump je, međutim, objavio fotografije snimljene u Mar-a-Lagu u improviziranoj situacijskoj sobi zajedno sa svojim vodećim timom za nacionalnu sigurnost, na kojima izgledaju umorno i nose iste bijele bejzbolske kape.

Predsjednik za promjenu nije igrao omiljeni golf tijekom vikenda na Floridi, ali je sudjelovao na dvije večere Republikanske stranke za prikupljanje sredstava u svom klubu za bogate donatore. Na njima se, međutim, kratko zadržao.

