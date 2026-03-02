Obavijesti

Pentagon pred Kongresom

Trumpovi dužnosnici priznali: 'Nije bilo znakova da Iran planira prvi napasti SAD'

Piše HINA,
Trumpovi dužnosnici priznali: 'Nije bilo znakova da Iran planira prvi napasti SAD'
Foto: Kenny Holston/The New York Times

Dan prije rekli su novinarima da je predsjednik Donald Trump odlučio pokrenuti napade dijelom zbog pokazatelja da bi Iranci mogli napasti američke snage na Bliskom istoku "možda preventivno"

Admiral

Dužnosnici Trumpove administracije priznali su u nedjelju na zatvorenim brifinzima s osobljem američkog Kongresa da nije bilo obavještajnih podataka koji bi sugerirali da Iran planira prvi napasti američke snage, rekla su dva izvora upoznata s tim pitanjem. Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su u subotu najopsežnije napade na Iran zadnjih desetljeća, ubili su vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, potopili iranske ratne brodove i pogodili do sada više od 1000 ciljeva, rekli su dužnosnici.

No, nedjeljne izjave pred Kongresom čini se da su potkopale jedan od ključnih argumenata za rat koje su iznijeli visoki dužnosnici Trumpove administracije.

Dan prije rekli su novinarima da je predsjednik Donald Trump odlučio pokrenuti napade dijelom zbog pokazatelja da bi Iranci mogli napasti američke snage na Bliskom istoku "možda preventivno".

RAT NA BLISKOM ISTOKU Trump se oglasio: Slijedi još udara. Vjerojatno ćemo imati još žrtava, ali to vam je tako
Trump se oglasio: Slijedi još udara. Vjerojatno ćemo imati još žrtava, ali to vam je tako

Trump, rekao je jedan od dužnosnika, neće "sjediti prekriženih ruku i dopustiti da američke snage u regiji trpe napade".

Dužnosnici Pentagona više od 90 minuta informirali su demokratsko i republikansko osoblje nekoliko odbora za nacionalnu sigurnost u Senatu i Zastupničkom domu o američkom napadu u Iranu, rekao je ranije glasnogovornik Bijele kuće Dylan Johnson.

Pentagon: Nije bilo obavještajnih podataka da će Teheran prvi napasti američke snage

U brifinzima, dužnosnici administracije naglasili su da iranski balistički projektili i posredničke snage u regiji predstavljaju neposrednu prijetnju američkim interesima, ali nije bilo obavještajnih podataka o tome da je Teheran prvi napao američke snage, rekla su dva izvora, govoreći pod uvjetom anonimnosti, za Reuters.

Trump je rekao da je cilj napada, za koji se očekuje da će trajati tjednima, bio osigurati da Iran ne može imati nuklearno oružje, obuzdati njegov raketni program i ukloniti prijetnje Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima.

MASOVNO SPRDAJU URSULU Na rubu trećeg svjetskog rata, EU: Sori, ne radimo za vikend
Na rubu trećeg svjetskog rata, EU: Sori, ne radimo za vikend

Pozvao je Irance da se dignu i sruše vladu.

Demokrati međutim optužuju Trumpa da vodi rat po vlastitom izboru i dovode u pitanje njegove argumente za napuštanje mirovnih pregovora za koje je posrednik Oman rekao da i dalje imaju izgleda za uspjeh.

Pitanja o opravdanosti rata

Trump je tvrdio, bez iznošenja dokaza, da je Iran na putu da uskoro osigura sposobnost napada na Sjedinjene Države balističkim projektilom.

Njegova tvrdnja o raketama nije potkrijepljena izvješćima američkih obavještajnih službi i čini se pretjeranom, rekli su izvori upoznati s izvješćima za Reuters.

KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Pitanja o opravdanosti rata dolaze nakon što je američka vojska u nedjelju otkrila prve američke žrtve u sukobu.

Britanija i Francuska u nedjelju su rekle da je na SAD-u da objavi pravni temelj američko-izraelskih napada na Iran.

Tri američka vojnika su ubijena, a pet teško ozlijeđeno, priopćilo je u nedjelju američko Središnje zapovjedništvo, dodajući da je nekoliko drugih američkih vojnika zadobilo lakše ozljede od šrapnela i potrese mozga.

DRAMA Tone tanker u Hormuškom tjesnacu: Iranci: Mi smo ga!
Tone tanker u Hormuškom tjesnacu: Iranci: Mi smo ga!

Američki zrakoplovi i ratni brodovi napali su više od 1000 iranskih ciljeva otkako je Trump naredio početak velikih borbenih operacija, priopćila je vojska.

Napadi uključuju bombardere B-2 koji bacaju bombe od 900 kg na ojačane, podzemne iranske raketne objekte.

Anketa Reutersa/Ipsosa u nedjelju pokazala je da 27 posto Amerikanaca odobrava napade, dok 43 posto ne odobrava, a 29 posto nije sigurno.

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru
NAPAD NA BEIT SHEMESH

FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru

Najmanje devet ljudi ubijeno je u iranskom napadu na izraelski grad Beit Shemesh, objavio je BBC. Ozlijeđeno je više od 20 ljudi. "Izvlačili smo ljude iz ruševina dok su nam rakete još letjele nad glavama. Više kuća je totalno uništeno", kazao je jedan od spasioca s terena. Pojavile su se i prve fotografije s lokacije snažnog udara iranske rakete, prizori su stravični...
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

